七大工業國組織(G7)領袖周五舉行視像會議之際，美國國務卿布林肯接受英國廣播公司訪問，是他上任後首個國際專訪。布林肯揚言「美國回歸」，將全力參與解決全球武漢肺炎疫情、氣候變化和伊朗核問題等國際事務，意味美國對外政策不再循前朝特朗普「美國優先」的方向。他指美國重視全球疫苗接種進度，並批評中國瞞疫，又指中國在資訊流通方面是「世界上最封閉的國家之一」。

轟中國在疫情爆發時欠透明度

美國承諾撥款40億美元(312億港元)援助世界衞生組織主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃，布林肯強調疫苗工作對抗武漢肺炎疫情的重要性，直言除非全世界人都已接種疫苗，否則無人真的完全受保障，「因為這種病毒若果仍然存在和持續擴散，就將出現突變，如果發生突變，疫情將會回歸和在各地感染人們。」

早前美國《華爾街日報》引述世衞調查員消息指，中國官員拒絕提供武肺早期患者的原始病歷資料，布林肯批評中國瞞疫，在疫情爆發初期欠缺透明度，亦拒絕提供病毒來源的資訊，「這需要國家透明，需要他們提供資訊，需要在疫情爆發初期通知國際專家，不幸地我們都無法看到中國做這些事。」

拒就杯葛北京冬奧表態

布林肯又談到很多國際人權議題，譴責中國國家廣播電視總局不受理BBC世界新聞台中國境內落地申請，直指中國在資訊流通方面是世界上最封閉的國家之一。不過布林肯拒絕表態美國會否杯葛明年的北京冬奧。

被問到杜拜的拉蒂法公主（Princess Sheikha Latifa）2018年逃亡失敗一事，他表示美國將密切關注情況，「我們認真看待人權，總統用心應對我們的外交政策，我們會跟進此事」。至於緬甸軍方以政變奪權，他形容是「歷史民主過渡的一場悲劇倒退」。

稱經濟制裁伊朗政策失敗

布林肯又明言以往美國經濟制裁伊朗的政策失敗並沒有成果，「事實上問題變得更差，伊朗現在更接近有能力製造足夠用於核武的物質」。他表示美國和歐洲在伊朗問題上立場一致，「拜登已表明，如果伊朗回到遵守核協議的義務，美國將做同樣的事」。他又指美國將與其他國家合作應對其他伊朗問題，包括其地區影響力和導彈計劃。

布林肯又指美國會審視對阿富汗的政策，決定是否繼續撤軍，也會和其他國家向塔利班施壓，要求他們兌現承諾，斷絕與恐怖組織阿蓋德的聯繫。

英國廣播公司

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