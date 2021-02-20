俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼不服被判監，上訴周六被法院駁回，但略扣減刑期。他即場話帶嘲諷說：「他們減刑一個半月，真好！」

納瓦爾尼去年8月中神經毒劑險死，被送至德國治療和休養，上月中回國後隨即被捕，指他違反2014年侵吞款項案的假釋條件，沒向莫斯科懲教署報到，被下級法院判入獄三年半，扣除之前軟禁時間，尚要服刑兩年八個月。處理上訴的莫斯科市法院昨維持判監決定，但把納瓦爾尼2015年初被軟禁一個半月計入減刑。

納瓦爾尼一直指吞款案是政治冤案，以他違假釋條件為由判監，更是荒謬。他在庭上指未能報到是因他正休養，「全世界都知我在甚麼地方」，且他復元後馬上回國。他再次藉審訊發言豪言壯語：「我國是建基於不公義，但數千萬人想要真相，他們遲早就會得到。」

納瓦爾尼被捕引發全國示威浪潮，先後約有1.1萬人被捕。納瓦爾尼出言批評拍攝親政府宣佈片段一名二戰老兵而被控誹謗案，同日宣判，檢察官要求罰款95萬盧布（10萬港元）。

路透社/美聯社

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