英國白金漢宮證實，女皇孫女尤金妮婭公主（Princess Eugenie）出生的兒子已命名奧古斯特·菲臘·霍克·布魯克斯班克（August Philip Hawke Brooksbank）。

尤金妮婭公主本月9日誕下跟丈夫布魯克斯班克（Jack Brooksbank）的首名孩子，男嬰重8磅1盎司，是英女皇的第9名曾孫，成為第11位的皇位繼承人。

尤金妮婭公主在Instagram公佈兒子的名字及分享一家三口的全家福，「我們的內心充滿了對這個小孩的愛，言語無法表達，很高興能夠與你們分享這些照片」。她解釋兒子的名字是向英女皇的高祖母維多利亞女皇（Queen Victoria）夫婿阿爾伯特親王（Prince Albert），以及自己目前正在醫院留院的祖父菲臘親王（Prince Philip）致敬。阿爾伯特親王全名法蘭茲·阿爾布雷希特·奧古斯特·卡爾·埃曼紐爾（Franz Albert August Karl Emanuel）。

現年30歲的尤金妮婭公主在倫敦波特蘭醫院分娩後，打破英國皇室傳統，迅即在Instagram分享與孩子的黑白照片，照片中見到夫婦兩人輕輕抓住兒子小手。

尤金妮婭公主的兒子是英女皇第9名曾孫，也是約克公爵安德魯王子的第一名孫兒，但他將不會獲得皇室頭銜。尤金妮婭公主的友人曾披露，即使英女皇賜予皇室頭銜，尤金妮婭公主也無意讓孩子接受，因為她認為頭銜無關重要，甚至是一種詛咒，她只希望孩子能夠過普通人的生活。

就如尤金妮婭公主本人，即使她擁有皇室頭銜，目前也不被視為在職皇室人員，因為她並沒有代表英女皇履行皇室職務。

英國《每日郵報》

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