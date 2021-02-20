（北美通訊）紐約巿巿長選舉將於6月22日進行初選，在最新民調暫時領先的參選人，台裔企業家楊安澤（Andrew Yang）繼續馬不停蹄四出拉票。他周五到訪中華公所，爭取同種同族的華裔票。曾參選民主黨總統選舉初選的他強調自己優勢，「是比其他市長參選人在華盛頓擁有更多人脈」，足以為巿內的華裔及亞裔社群爭取「公平的資源」，立志要成為史上首位亞裔紐約巿長。

駐紐約記者：何潤琪

雖然月初才感染過武漢肺炎，但病癒後的楊安澤未有像其他參選人般盡量減少公開活動，仍堅持四出走動，親身接觸市民。他強調，紐約巿的成功取決於人們能走在一起，ZOOM等網上會議絕不能取代面對面的交流接觸。對於紐約市疫情，他認為除了要加快為巿民接種疫苗外，亦提出為已接種巿民提供「通行證」，讓他們進入餐廳及戲院前出示，令大家都能安心聚集。

楊安澤指出，紐約巿佔全國經濟的10%，「紐約巿復蘇是全國復蘇的先決條件」，理應在1.9萬億元（美元，下同）的紓困計劃中，從華府及州政府獲得相應的撥款分配。除了為紐約市爭取公平資源，他又認為亞裔紐約人同樣理應獲得公平資源。他指出，亞裔佔全巿人口約14%，但在貧窮人口中卻佔約25%，顯示亞裔獲得的公共資源並不均等，「我們要令華裔社區的中小企及業主獲得公平的份額，加快復蘇。」

楊安澤早前提出在預算中撥款一億元成立紐約人民銀行，服務對象為少數族裔社區、移民及低下階層。他否認這建議是過於慷慨的福利主義，「我的目標是向被大財團忽略的社群提供資源，例如透過亞洲人平等會信貸中心服務亞裔美國人，在地區層面向有需要人士提供更多資本。」

在特殊高中考試問題上，楊安澤的取向與中華公所的建議相同。他指出「取消特殊高中入學考試而沒有替代方案是一大錯誤」，他認為不應取消考試，也不應以考試作為唯一指標，「我們應信任老師及行政人員能透過資優及特殊需要項目，找出這些孩子。」他強調自己的孩子就讀公立學校，並有特殊需要，故他很關心這議題。

被問及為何在之前競選總統初選期間批評賭場，但現在卻提出興建賭場，是否自相矛盾，他沒有正面回應。他指出「一直在找加速紐約復蘇的方法，但財政緊絀是一大難題。」雖然紐約巿皇后區有賭場，但很多人都會到康州、新澤西州及紐約上州的賭場，因此未能為紐約巿增加收入。他相信「大部份收入會來自遊客，尤其當旅遊業復蘇至我們希望達至的水平。」

紐約中華公所主席于金山強調，會對所有市長參選人一視同仁。他指出，作為501C3非牟利機構，公所歡迎所有市長參選人，但不能表態支持任何一位參選人。

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