中國電訊設備製造商華為入稟英國高等法院，申請索取滙豐銀行文件，以反對美國引渡華為副董事長孟晚舟的命令，法院周五裁定華為敗訴，滙豐銀行毋須交出文件，孟晚舟並須支付8萬鎊(87萬港元)訟費。華為發言人對裁決表示失望。

法官判案時指出，加拿大法院是「適當平台」決定公平審訊是否需要滙豐的文件，「我沒有真正信心可適當判斷滙豐是否應該或應交出哪些文件以確保申請人在加拿大獲得公正審訊」。孟晚舟2018年在加拿大溫哥華機場過境時遭扣留，目前被軟禁在溫哥華，為引渡到美國的聆訊抗辯。

孟晚舟的律師團隊要求英國法院根據「銀行登記簿證據法」 （Bankers Books Evidence Act），授權華為向滙豐索取相關文件，以了解滙豐知否華為與伊朗子公司「星通技術公司」（Skycom Tech）間的關係，以及滙豐對案中關鍵會議知情的程度多少。案中關鍵會議是指在2013年8月22日，孟晚舟於香港向一名滙豐銀行高層進行簡報會。滙豐後來把簡報文件轉交美國，觸發美國指控孟晚舟及華為利用星通對伊朗開展業務，違反了華府對伊朗的制裁令而要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。

滙豐發言人較早時稱，在英國申請文件並沒有好處。不論在美國抑或加拿大的案件，滙豐都不是參與方。

《海峽時報》/《蘋果》資料室

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