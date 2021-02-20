打機無益？英國倫敦大學學院（University College London）一項研究卻跟這項說法唱反調。研究結果顯示，如果一名男童有打機習慣，在踏入青春期階段後，比沒有打機者出現抑鬱症狀的機會將大減，但這情況只適用於男童，在女童身上則不明顯，沉迷社交網站的女童更會較易發展出抑鬱症狀。

這項研究是倫敦大學學院「千禧世代研究」（Millennium Cohort Study）的一部分，研究人員長期追蹤2000年至2002年間在英國出生的約1.9萬人，收集及研究各項數據，而今次引述的數據則來自2012至2013年，以及2015至2016年的數字，當時他們分別11歲和14歲。

研究人員引用了11,341組有效數據，涵蓋該批兒童11歲時使用社交網絡、互聯網及打機習慣的資料，以及14歲時有關抑鬱徵狀的評估，例如有沒有出現情緒低落、失去愉快感和注意力不集中等。結果發現部分組別的數據呈現相關關係，其中在11歲時經常打機的男孩到了14歲時，出現抑鬱情緒比每月打機少於一次的男孩低24%。

女童數據無明確關係

不過研究人員同時指出，打機次數與抑鬱症狀之間的關係，只在較少運動的男孩身上較為明顯，或代表這些比較不活躍的男孩，可從打機獲得更多滿足感和社交互動。

女孩打機次數和抑鬱症狀之間則沒明確關係，但若她們11歲時經常使用社交網絡，在14歲時出現抑鬱情緒的機會，會比每月使用少於一次的女孩高13%，相信是由於她們被社交平台的照片打擊自信。

領導研究的倫敦大學學院精神病學專家坎多拉（Aaron Kandola）直言，研究結果反映打機本質上未必是壞事：「雖然我們無法確定打機真的能改善精神健康，但這似乎亦無害，甚至有一些好處。」他建議專家未來制訂使用電腦及手機時間指引時，可參考其研究成果。研究人員亦指，抑鬱症狀是否出現，亦同時受社會經濟背景、運動、校園欺凌等因素影響。

英國《泰晤士報》/英國《每日電訊報》

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