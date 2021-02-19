美國總統拜登向歐洲盟友表示，美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，對抗中國的經濟濫用與脅迫，「每個人都應當遵守相同規則」。

拜登周五上午透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表談話。他談到中國時表示，必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備，美國、歐洲與亞洲所有國家共同努力以確保和平、捍衛共享價值，並促進在太平洋地區的繁榮。

他坦言與中國的競爭將十分嚴峻，這是他所預期且歡迎的，他相信歐洲與美國連同其他印太地區盟友在過去70年來努力建立的全球體系。拜登也指出，必須反擊中國政府的經濟濫用與脅迫行為，這些行為削弱國際經濟體系基礎，「每個人都應當遵循相同規則」。他說，美國與歐洲企業被要求公開披露公司治理結構，並遵守規則以防止壟斷行為引發的腐敗，中國企業也應遵循相同標準。

他表示應訂立規範以管理科技進步、網路空間、人工智慧、生物科技的行為規則，以提升人類生活，而非壓迫。他說，必須捍衛民主價值觀，以實現這些目標，並反對壟斷與使鎮壓合法化的人。

拜登也談到來自俄羅斯的威脅，指控俄羅斯希望削弱歐洲與北大西洋公約組織（NATO）。他表示，來自俄羅斯的挑戰可能與中國不同，但都是真實存在。

拜登在安全會議上說，美國對北約的承諾是「不可動搖」，他又答允遵守攻擊一個成員國等同攻擊整個北約的原則。

拜登的言論與上任總統特朗普南轅北轍，特朗普曾形容有30個成員國的北約落伍過時，甚至一度揚言退出。拜登說：「美國對北約有全面承諾，我歡迎你們增加軍力投資，分擔防衛。」特朗普政府官員曾公開批評甚至嘲諷德國等北約盟友未有做到以本地生產總值2%作國防開支的目標。

拜登在會上說：「美國回來了...我知道過去數年，我們的跨大西洋關係緊張和受到考驗，但美國決心與歐洲重新交往，與你們有商有量，以贏回我們獲信任的領袖地位。」拜登的言論代表美國的不同取態，獲歐洲領袖和北約官員歡迎。

路透社/法新社/中央社

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