緬甸反軍事政變示威持續逾兩周，昨天傳出月初頭部中槍的20歲女示威者兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing）死訊後，周六仰光等多個地點都有民眾聚集抗議，要求軍方馬上交還權力及釋放昂山素姬等人。民眾質疑中國在是次政變的角色，當地亦出現反華情緒。

仰光民眾在路邊設置臨時紀念堂，約有1000人出席，大批示威者帶同鮮花抗議以悼念兌凱，亦有人胸前掛上她的照片，象徵要一同為她走下去對抗軍方打壓，有少數民族也穿上傳統服飾加入集會，他們都高叫「終結緬甸獨裁」、「永遠懷念兌凱」等口號。有民眾亦在仰光的美國駐當地大使館外集會，希望國際可關注及協助緬人。在第二大城市曼德勒，大學醫科生舉行示威，吸引逾千人參加，他們都帶同鮮花及兌凱照片出現。

首都內比都也有悼念兌凱的儀式，而數以千計示威者亦在克欽邦首府密支那（Myitkyina）遊行反對軍方政變。記者表示，軍方在仰光的行動尚算克制，但在其他如密支那等外國記者較少的地方，軍方開始強硬，周五連續兩晚拘捕示威者。

全國民主聯盟前議員桑達敏（Sandar Min，音譯）接受外媒訪問時表示︰「我們見到公眾的反華情越來越高漲，中國需要澄清這些質疑……中緬關係取決於中國如果回應目前緬甸的狀況，可以幫助緬甸回去民主過度之上」。

中國一直拒絕批評及制裁緬甸軍方，又有報道揭露至少有5家中國國有企業一向為緬甸軍方提供軍火，周四仰光中國大使館外示威者者高呼反對軍方的口號及唱革命主題的歌曲。示威者光光（Ko Ko，音譯）指有很多人相信北京曾鼓吹緬甸軍人發動政變，成立類似中國的政治系統，「中國外長與（緬甸國防軍總司令）敏昂來曾見面，就在政變前幾天，中國對緬甸軍隊的影響很明顯，如沒有他們背書，我們相信不會發生這場政變」。

中國外長王毅昨與汶萊、印尼等東盟國家外長通電話時表示，指緬甸發生的都是當地內部事務，應在憲法和法律框架中尋求和平解決，也是他首度公開談及緬甸的局勢。

中央社/英國《衞報》/《阿拉伯新聞》

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