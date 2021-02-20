武漢肺炎疫苗面世至今，歐美研發的疫苗只有極少數供應至非歐美國家，中國及俄羅斯趁機開拓「疫苗外交」，擴大在東歐、中東及非洲等地區的影響力。法國總統馬克龍接受《金融時報》專訪時，促請歐美撥出3%至5%疫苗，供應予發展中國家，抗衡中俄藉疫苗擴展影響力的意圖。

馬克龍指出，疫苗分配不均會加速全球各國之間的不平等，他計劃在周五揭幕的七大工業國集團（G7）領袖視像峯會上，提出改善疫苗供應不均一事。馬克龍形容他並非要求提供數以十億計的疫苗，或向發展中國家提供巨款，但可更快撥出3%至5%疫苗供發展中國家之用。

疫苗引發大國「影響力戰爭」

馬克龍稱，一些非洲國家正以相當於歐盟買入價的兩至三倍價格，向阿斯利康（AstraZeneca）藥廠購買武肺疫苗，中國及俄羅斯與此同時亦提供它們研發、但效用不明的疫苗。馬克龍警告，這狀況將引發「影響力戰爭」，造成政治不穩局面，「你看得見中國和俄羅斯的戰略」。

馬克龍認為，向發展中國家撥出少量疫苗不會影響疫苗接種進度，但各國可藉此迅速籌集多達數千萬劑疫苗，讓人們切實看見成果，並透露德國總理默克爾也支持分享少量疫苗的構想，希望美國支持倡議，又呼籲藥廠向其他國家分享疫苗技術，讓全球各地得以生產疫苗。他形容這是對多邊主義的真實測試，否認是要搞疫苗外交或權力遊戲，強調是關乎公共衞生。

現時全球多達130個國家仍未開始接種計劃，但單是歐盟、英國、美國、加拿大、日本和澳洲等發達國家已合共訂購30億劑疫苗，較全民接種所需多出12億劑。聯合國秘書長古特雷斯周三形容，全球武肺疫苗分佈極不平均及不公平；公共衞生專家則指若情況持續，全球疫情只會更遲結束。馬克龍指，假如歐洲拒絕協助中東和巴爾幹國家取得疫苗，歐洲國家亦難以重開邊境。

英願向世衞捐剩餘疫苗

英國累積訂購逾4億劑武肺疫苗，但當地人口只有6,000多萬。英國政府消息人士指，首相約翰遜將在G7視像峯會上，宣佈將向世衞全球疫苗分發機制COVAX，捐出逾半多出的疫苗，但捐贈疫苗的具體時間及數量仍要視乎疫苗供應狀況。約翰遜屆時亦會以G7輪值主席身份，促請各國展望未來應對新傳染病時的改善方式。

白宮則指，總統拜登將承諾向COVAX撥款40億美元（約310億港元），但在美國本地獲充足疫苗供應前，不會捐出任何疫苗。

英國《金融時報》/英國廣播公司

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