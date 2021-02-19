【宇航創舉】

「着陸確認。『毅力號』（Perseverance）安全抵達火星地表。」捱過「恐怖七分鐘」的美國太空總署（NASA）人員，在得知這個號稱史上最先進「天體生物實驗室」的探測器，一如計劃安然着陸在火星一個巨坑的預定停泊點後，登時爆出震耳歡呼聲與掌聲。這個美國新一代火星車肩負尋找火星生命遺蹟的重任，並尋求實現多項創舉。

在去年7月升空的毅力號，花了接近七個月飛行了4.72億公里後，在美東時間前日下午於火星耶澤羅（Jezero）隕石坑着陸。美國自1976年以來已第九次讓人造裝置成功登陸火星，而毅力號任務是歷次中操作最複雜、最冒險的一次。

降落過程被形容為「恐怖七分鐘」，是完全由毅力號自行導引控制：它以每小時19,500公里、亦即音速六倍的速度，穿透火星大氣層，打開巨型超音速降落傘、拋掉隔熱罩及啟動六個助推器，令降速減至每小時約3公里，並於距火星表面約18米時，拋掉降落傘，改用一個火箭引導的「空中吊臂」裝置，進一步減慢降落，終於讓毅力號六個輪子穩穩降到火星表面。着陸過程並使用新的「地形相對導航」系統避開險要地形。

傳黑白照見毅力號影子

毅力號其後即傳來兩張火星黑白照，其中一張可見毅力號的影子落在凹凸不平的耶澤羅坑表面。這個坑地形崎嶇起伏，NASA本預期毅力號安全着陸的概率僅四成，因此毅力號計劃副經理華萊士（Matt Wallace）極滿意，形容降落過程「完全無瑕」。

耗資27億美元（210.6億港元）的毅力號計劃，基本任務是尋探30億至40億年前、較現在濕暖的火星是否有過生命，因此它未來兩年將要用兩米長的鑽臂，在曾是湖的耶澤羅坑鑽挖，蒐集約30個泥石樣本。這將是人類首次在其他行星蒐集遠古沉積物。樣本將於2030年代由NASA與歐洲航天局合作的火星任務器具，送回地球，讓科學家檢視當中是否含有生物標記。

嘗試轉化二氧化碳成純氧

毅力號較過去四架火星車都要大，帶了前所未有的許多儀器。其中有一個盒狀的裝置，將會用於嘗試將火星的二氧化碳轉化成純氧。這會是人類首次試圖在外太空抽取天然資源供人類直接使用，假如成功，將有助人類未來到火星探索甚至長住。此外，毅力號還帶了一架重1.8公斤的微型無人直升機，將進行人類首次嘗試在另一個星球上讓有動力且受操控的機器飛行。

毅力號的降落過程，已破天荒由特別安排的鏡頭捕捉下來，是人類首次拍攝太空探測裝置降落在其他星球的影片，且有可能錄下了火星的「聲音」。華萊士表示有關影片可望在下周公開。

路透社/美聯社