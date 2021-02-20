英國白金漢宮周五宣佈哈里王子與與夫人梅根已向英女皇確認，今後不會再履行皇室職務，哈里夫婦發言人相隔3分鐘後發表聲明回應。皇室專家指兩篇聲明顯示兩者有明顯分歧——白金漢宮聲明隱含英女皇對哈里既失望又疼愛的感受；哈里夫婦聲明則暗指他們與其他皇室成員一樣努力，並以「服務是世界性的」反擊皇室收回他們的皇室贊助人身份。英媒引述消息指，皇室認為哈里夫婦所發的聲明是「不尊重」。

聲明隱含英女皇既失望又疼愛哈里

白金漢宮的聲明提到，英女皇表明成員離開皇室並不可能執行皇室公務的責任和工作。英國廣播公司皇室記者威徹爾（Nicholas Witchell）認為這隱含英女皇未有明言的心底話，「像她一樣的公務生涯，像近百歲的菲臘親王，像其餘的皇室成員一樣，但你（哈里）選擇退出」。

聲明指英女皇收回哈里與梅根的榮譽軍銜及皇室贊助人身份，再重新分配予其他履行職務的皇室成員。皇室傳記作者朱諾（Penny Junor）表示，這顯示了女皇「極度失望」，認為是一場令人傷心的分離。

白金漢宮在聲明中指對哈里及梅根的決定感難過，但兩人仍然是家族中備受喜歡的成員。皇室專家菲茨威廉斯（Richard Fitzwilliams）指這段話說明英女皇非常疼愛哈里，「儘管無庸置疑是梅根導致這件事，哈里已經改變，而且這對夫婦在這決定上態度一致」。

專家形容哈里夫婦聲明像「小朋友發脾氣」

至於哈里夫婦的聲明，以「從他們過去一年的工作所見」開始。威徹爾形容這句話反映哈里夫婦態度嗤之以鼻，有「不要告訴我們如何生活」的意思。皇室傳記作家喬布森（Robert Jobson）則解釋，哈里夫婦似乎「只關心他們的感受和這些事如何影響到他們」。

菲茨威廉斯指聲明中「沒有官方角色仍可持續支持他們代表的組織」，意味哈里夫婦仍希望保留皇室名銜，而朱諾分析這句話聽起來很像小朋友發脾氣，「他們似乎很失望」。

喬布森就形容哈里梅根聲明中提及的「為英國和世界各地服務」以及「服務是世界性的」的說法無禮，似是暗示他們更現代的想法比英女皇更好，暗示皇室收回他們皇室贊助人的身份是不當，「他們不再希望全職為女皇和君主制服務，但他們認為自己仍可發揮作用」。

英女皇告訴哈里︰皇室不是為你效勞

英國《每日郵報》引述皇室消息人士指，哈里夫婦的聲明「非常不尊重」英女皇，又指他們在美國很成功並可獨立生活，但不能夠兩全其美。

消息人士指如果哈里夫婦的角色是要服務國家，很難同一時間又要賺數百萬元，認為這就變成慈善事業而不是公務，「這對夫婦與一些慈善機構合作，是件好事，只是他們所做的模式與皇室家庭並不一樣」。

報道又指哈里在今年較早時主動向皇室要求討論他和梅根的皇室定位，在這場與英女皇對話中，哈里希望容許在美國發展，同時作為「准皇室成員」繼續為英女皇效力。但英女皇立場堅定，指其事業與皇室執行的公務並不兼容，並要求哈里夫婦同意不使用其皇室名銜牟利。一名皇室工作人員指，英女皇向哈里明確地表示，作為皇室成員「你是為皇室效勞，而不是皇室為你效勞」。

英國《每日郵報》

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