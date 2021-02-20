根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.1億，全球死亡人數超過244萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,796萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近50萬。印度確診人數超過1,096萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,003萬，死亡人數超過24.3萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

輝瑞BioNTech冀更新疫苗儲存溫度要求為-25°C至-15°C

輝瑞與BioNTech兩間藥廠要求美國食品及藥物管理局(FDA)放寬其武肺疫苗存放溫度的規定，希望可容許在普通藥房雪櫃內存放。兩間公司生產的疫苗，標籤上規定儲存在-80°C至-60°C的極低溫下，他們已向FDA提交新溫度數據，支持把標籤更新為可在-25°C至-15°C下存放兩周。

阿斯利康牛津疫苗相隔3個月接種更有效

醫學期刊《刺針》刊登一項研究，指阿斯利康和牛津大學聯合研發的疫苗，若兩劑相隔3個月注射會比只相隔6星期注射更有效。根據研究，若疫苗相隔6星期接種，有效率只有55%，但若相隔12星期，有效率會增至81%。研究證實阿斯利康本月初的發現，該藥廠當時指相隔3個月接種，有效率增至76%。

G7承諾捐$585億援助最貧窮國家接種疫苗

七大工業國集團（G7 ）領袖同意就武漢肺炎疫情加強合作，並承諾對世界最貧窮國家接種疫苗的援助資金增至75億美元（585億港元）。G7的聲明說：「發揮我們民主，開放經濟和社會的優勢和價值觀，我們將共同合作，讓2021年成為多邊主義的轉捩點，並推動復甦以提升我們人類和地球的健康與繁榮。」

多倫多延長封城至3月8日

加拿大把多倫多的封城和居家令延長至至少3月8日。安大略省衞生部長艾略特(Christine Elliott)說，這是艱難但必需的決定。多倫多由去年11月23日開始便實施封城，該市學校本周才復課，零售商店則定於下周一復業。加拿大大部份省份已於本周撤銷居家令。

20萬劑科興疫苗經香港運往墨西哥

墨西哥外長說，約20萬劑中國科興疫苗正經由香港運往該國，預料周六上午到達。他說，另外1000萬劑科興疫苗，預計未來數星期相繼運到。

路透社/美聯社/中央社

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