美國德州出現罕見暴風雪後，聯邦緊急事務管理局（FEMA）周六表示，總統拜登已經批准宣佈德州進入重大災難狀態，以便聯邦政府通過更多撥款救災。拜登表示在不妨礙救援工作的前提下，會親臨德州視察災情。

德州的暴風雪已持續約一周，部份地區氣溫曾跌至零下22℃，周六稍為回暖，逐漸恢復供電，但估計有1300萬居民面對食水不足的問題。州內一度有超過400萬戶停電，直至周五晚上，全州有大約13.7萬戶停電。惡劣天氣下，煉油廠、油井和肉類工廠也要停工，而由於路面結冰，多條高速公路被封閉，大豆和粟米運輸中斷。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）確認，拜登要求團隊盡快處理德州的災難狀態申請。一名行政官員亦透露，拜登一直與德州幾個大城巿如侯斯頓（Houston）、奧斯汀（Austin）及達拉斯（Dallas）的巿長保持聯絡，確保他們能獲取政府資源。

《紐約郵報》指是次暴風雪令德州的暖氣需求突然大增，有居民本月尾恐怕要交近2萬美元（14萬港幣）電費。一名住在達拉斯區的居民向記者表示，上月只交大約600美元（4680港元），但今個月的費用則上升至接近1.7萬美元（13.3萬港幣），感到無法負擔。

德州是全美唯一可讓居民選用電費計劃的州分，選用了「可變電費計劃」的居民，他們的電費部份是按市場需要而定價，在不同情況下，每兆瓦電力收費由50美元至9,000美元（390至7萬港元）不等。

路透社／英國廣播公司／美國《紐約郵報》／霍士新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！