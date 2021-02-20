美國曼哈頓地方檢察官萬斯（Cy Vance Jr.）繼續追擊前總統特朗普，萬斯辦公室周五證實，已向紐約市稅務委員會發出傳票，索取特朗普集團的稅務文件和貸款文件，調查公司有否涉及欺詐行為。而曾替特朗普在第二次彈劾案辯護的律師斯科恩（David Schoen）遭取消教席，他形容自己是自由派「取消文化」受害者。

紐約市稅務委員會主席弗朗西絲（Frances Henn）證實收到傳票，具體內容沒有公佈，但傳票可能會迫使該機構提供特朗普集團財務資料，了解公司為少交物業稅而呈交的詳細收入及支出資料，包括所提交的物業估價，與稅務評估人員對物業的估價作比對。

稅務文件可以幫助調查人員確認，特朗普集團有否刻意報大旗下物業價值，藉此獲得更優惠貸款條件；又或是貶低相同物業價值，藉此減少繳交物業稅。

檢察官辦公室早前亦已向特朗普的兩個債權人德意志銀行及Ladder Capital Finance LLC索取資料。萬斯及其辦公室未就傳票一事回應，但從呈交法庭的文件可見，辦公室正調查特朗普集團是否涉及「可能廣泛及長時間的犯罪行為」，包括可能偽造記錄以及保險、稅務欺詐。

彈劾案辯護律師被取消法學院教席

另外，在特朗普第二次彈劾案聆訊擔任辯護律師的斯科恩（David Schoen）透露，本來已跟一所法學院商議今年秋天到該校任教，但他為特朗普辯護消息傳出後，校方突然決定收回聘約，宣稱是因為一些師生「不舒服」。

63歲的斯科恩擁有36年的民權律師經驗，《紐約時報》曾讚揚斯科恩在第一次彈劾聆訊的表現「積極堅定」。他今次未透露學校名稱，只表示自己本來正與學院商議執教民權課程，但他答應接受為特朗普辯護前，曾聯絡該校，院方表示決定放棄邀請他執教，「有人告訴我是（一個障礙）﹐如果我參與此案，一些教職員和學生對我加入學院會感到不舒服」。

斯科恩形容自己是「取消文化」（cancel culture）的受害人。他說：「自由主義的概念就是改變，要知道，自由主義過去推崇表達自由，他們願意聆聽故事的不同角度，每個人都可表達意見。現在不同了。」

路透社/英國《每日郵報》

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