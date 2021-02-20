Facebook日前宣佈全面封殺澳洲新聞內容，多個傳媒機構專頁被刪去所有帖文，連澳洲政府部門也一度受波及，澳洲用戶無法分享任何新聞資訊。英國、加拿大、德國和美國的政客和新聞媒體都猛烈抨擊Facebook欺凌澳洲，更暗示行動旨在扼殺競爭，英國傳媒人形容Facebook的行為正是「校園惡霸試圖保護其霸主地位的經典例子」，學者則指今次FB的行為促使全球政府更希望「對其行使權力的方式進行更直接的政治監管」。

Facebook周四全面封鎖澳洲新聞內容，多個傳媒機構專頁被刪去所有帖文，連澳洲多個省政府及一些緊急部門的賬戶亦一度受波及，澳洲用戶無法分享任何新聞資訊，拖累澳洲新聞網站整體流量大跌13%。

路透新聞研究學院院長尼爾森（Rasmus Nielsen）指Facebook的行為正正展示出一間私人企業在公共空間的不平凡力量，引起各國政府更大警惕，「全世界許多政府和政治家對此都很關注，希望對其行使權力的方式進行更直接的政治監管。我個人認為Facebook在沒有預先警告或過渡期的情況下作出這個單方面決定很有問題，因為它是一家私人牟利公司，他們的行為只著眼自己的利益」。

英國新聞媒體協會主席沃克（Henry Faure Walker）形容Facebook的行為正是「擁有壟斷力量的校園惡霸，試圖保護其霸主地位的經典例子」，正好解釋為何監管機構要協調全球，創造「一個技術巨擘和新聞媒體之間真正公平的競爭環境」。

德國報業出版商聯合會（BDZV）總經理沃爾夫（Dietmar Wolff）呼籲政府要限制Facebook的影響力，「現在是全球各國政府限制資訊把關平台市場力量的時候了，事實是一個平台可隨意關閉頁面增加政治壓力，曝露美國網絡壟斷的問題」。

澳洲總理表示與Facebook重啟談判

澳洲政府未理會Facebook封殺，繼續就《新聞媒體議價法案》進行立法工作，要求社交網站為轉載的新聞內容付費。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周六表示，Facebook已重返談判桌，「暫時與我們回復友好，Facebook重返談判桌令我高興」。澳洲財長弗里登貝格（Josh Frydenberg）周五已與Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）商議，周六會再次對話。

Facebook的封殺已引發政府及新聞機構與全球最大社交平台Facebook的戰火，英國議員奈特（Julian Knight）形容「這是我們一生中見過最愚蠢，但又令人不安的企業舉動之一」，揚言英國國會議員將立法規範社交媒體公司，確保Facebook等平台提供「可信賴的新聞來源」，「我認為（Facebook）在澳洲採取的舉動是流氓行為，激發全球各地立法者想更進一步（監管）」。加拿大表明會跟隨澳洲做法抗衡Facebook，在未來數月草擬立法。

路透社/美國有線新聞網絡／《蘋果》資料室

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