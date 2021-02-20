巴西總統博爾索納羅曾對中國製造的武漢肺炎疫苗表示質疑，更曾叫停臨床測試。他周四表示，其93歲母親在聖保羅州接種第一劑英國牛津大學跟阿斯利康研製的疫苗後，醫護人員撕毀她的針卡，並換成接種中國疫苗的針卡。倘若言論屬實，博爾索納羅的母親在之後接種第二劑疫苗時，便會被安排接種另一款疫苗，未知能否起預期的保護作用，甚至會否出現負面影響。聖保羅州州長否認，並批評博爾索納羅的言論荒謬無稽。

巴西傳媒周三報道，博爾索納羅的母親奧林達（Olinda Bunturi Bolsonaro）上周五在聖保羅州艾多雷多市（Eldorado）接種了武肺疫苗，是由布坦坦研究所與中國科興研發的CoronaVac疫苗。不過，博爾索納羅周四在網上直播時有另一套說法，指母親當日接種的是阿斯利康疫苗。他更宣稱，母親的針卡之後被醫護人員撕毀，換成另一張，上面登記是要接種CoronaVac疫苗。

接種地點同日全打CoronaVac

不過，聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）周五在疫情記者會上否認，並批評博爾索納羅的言論荒謬無稽。他強調，民眾接種的疫苗是CoronaVac抑或阿斯利康均不重要，而確保所有人接種疫苗才是要緊之事。艾多雷多市政府則表示，將調查是否有醫護人員行為不當。

聖保羅州免疫計劃督導保拉（Regiane de Paula）稱，目前無法得知博爾索納羅言論真偽，但強調如今重要的是一名93歲婦人已接種疫苗。她表示，目前確定艾多雷多市共接收了2641劑疫苗，其中僅得80劑阿斯利康疫苗。而在奧林達接種疫苗當天，同一地點另有25人打針，所有人均是注射CoronaVac。

全球疫苗供不應求，巴西政府上月已簽約購買總數1億劑CoronaVac，並從1月17日起在全國開始為民眾接種，至今已為逾575萬人注射首劑疫苗，佔總人口近3%；逾105萬人已接種第二劑疫苗，佔總人口的0.5%。

中央社／巴西《時代報》

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