美國總統拜登周五除了在G7峯會和慕尼黑安全會議透過視像發言，也前往密歇根州的輝瑞疫苗生產工廠視察，揚言一旦成功擊倒武漢肺炎，便會着手處理另一個人類「頭號殺手」：癌症。不過他上任前曾豪言有計劃處理好疫情，但疫情至今仍嚴重，引來自由派傳媒炮轟。最新民調也顯示美國人對拜登處理疫情信心較上月減少5個百分點。

拜登視察疫苗工場後表示：「我想你們知道，當我們擊倒武肺，便將會盡所能去終結癌症。」他表示白宮屬下的總統科技顧問委員會和科技政策辦公室將參與針對癌症的研究，並由麻省理工（MIT）和哈佛大學的研究所主管蘭德（Eric Lander）領導。

美國衞生統計中心數據顯示，癌症在2019年是美國第二大殺手，導致近60萬人死亡。而美國癌症協會估計，踏入2021年以來，便有近190萬宗癌症新病例。

友好傳媒淡化抗疫成效 疑為降公眾期望

不過拜登的「解決癌症」行動尚待開始，但之前豪言會處理好武肺的承諾至今未兌現，受到傳媒質疑，而且是之前一直支持他的自由派傳媒《Politico》。

《Politico》周五刊登文章，質疑拜登在上任約一個月才了解到武肺疫情是「失去控制」（out of his control）。當中談到拜登日前跟多名州長在白宮會晤，嘗試對各州在防範武肺、復課和刺激經濟等方面提出要求，但遇到重大阻力，各州被指十分抗拒聯邦政府介入州政府事務，包括是否讓教師優先接種疫苗、應否強制戴口罩和限制室內聚會等。

文章提到拜登幕僚私下正憂慮，處理武肺疫情一旦無法達到他們自行設定的限期，便可能面臨政治危機。批評者卻認為，《Politico》在內的美國主流傳媒近日相繼批評或淡化拜登抗疫成效，是為拜登政府降低公眾的期望，期望減輕所引發的危機。

民調：認同拜登抗疫比例跌５個百分點

無論如何，拜登政府的抗疫表現未能達到美國人的普遍預期。《國會山報》聯同HarrisX公佈最新民調顯示，對拜登處理疫情予以肯定的美國受訪者比例為64%，較1月上旬同類調查減少5個百分點；與此同時，對拜登工作不予認同的受訪者則升至36%，升幅5個百分點。

美國CNBC電視台／霍士新聞／政治新聞網站Politico／《國會山報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！