美國周五正式重新加入巴黎氣候協定，總統拜登誓言把對抗全球暖化工作放在首位，並呼籲歐洲盟友加倍承諾對抗氣候轉變，警告這是「全球存亡危機」。

拜登在美國正式重返巴黎氣候協定後不久說：「我們不能再拖或只做最少以應對氣候轉變，這是全球存亡危機，我們全部人都是承後果。」他承諾未來30年內大幅降低美國的碳排放量。

拜登上月20日就職後首日就下令重返巴黎氣候協定，經過30天正式生效。他曾承諾要在2050年之前，讓美國的溫室氣體排放量達到淨零（net-zero），即排放量可與回收量相抵銷。科學家認為，這個目標符合目前所需，但全球排放量必須在2030年之前減半，以避免全球暖化造成最具破壞性的後果。

美國國務卿布林肯在慶祝美國重返協定的聲明中說，「氣候轉變及科學外交永不會再成為我們外交政策討論的『附加物』。」他表示將來的氣候外交將非常重要。

巴黎氣候協定在2015年簽訂，有近200國簽署，目標是預防災難性的氣候變遷後果。美國本是簽署國之一，但前總統特朗普聲稱氣候行動不利於經濟，於任內退出，美國迄今是唯一退出這項協定的國家。

路透社/法新社/中央社

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