澳洲執政黨自由黨繼日前爆出就業部前助理傳媒顧問希金斯（Brittany Higgins）在國會辦公室強姦後，《澳洲人周末報》報道再有一名自由黨前職員被強姦，而犯案者正正就是涉嫌強姦希金斯的同一人。澳洲總理莫里森周六表示，再有性侵受害人站出來指控令他「很沮喪」。

《澳洲人周末報》獨家報道，該名受害人在希金斯被強姦後，涉嫌於2020年被希金斯的同一名施襲者強姦。她強調自己公開道出故事，完全是為了聲援希金斯，「如果2019年政府正確處理事件，這件事便不會發生在我身上」。

澳洲總理莫里森周六表示，再有性侵受害人站出來指控令他「很沮喪」，「事件令我憤怒，我認為國會及職場文化存在問題，我們必須處理。」反對黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）呼籲對指控進行獨立審查，以確保不會再發生同類事件。

希金斯周五發表聲明稱已與澳洲聯邦警方重新接洽，就她在國會被強姦一案正式提出訴訟，「我希望警方就我在2019年3月22日及23日所發生的事情進行全面調查，使犯罪者受到法律制裁」。她指澳洲聯邦警方向她保證，將徹底及透明進行調查。

莫里森政府承認當年處理不當

澳洲傳媒日前報道，2019年3月23日希金斯被一名同事在時任國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）設於國會的辦公室強姦。希金斯表示事發時距離總理莫里森宣佈提早大選只餘下幾周，當時她年僅24歲，剛在國會工作數個月。

由於希金斯在事發後衣衫不整，事件被列為保安問題，並通報雷諾茲的辦公室，但沒有當作性侵案處理，只被黨內列為紀律問題，上級甚至在事發的辦公室與她討論事件經過。她批評高層毫不關心她，甚至如同強迫她在報警及保住工作之間抉擇。莫里森政府承認當年處理不當。

澳洲廣播公司/SBS/《蘋果》資料室

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