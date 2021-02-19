（北美通訊）加拿大安大略省倫敦市（London）一間酒吧利用門口招牌，展示政治信息，稱呼武漢肺炎病毒為「中國病毒」，備受廣泛批評後堅持不改有關稱呼，亦拒絕道歉，並指全球目前都容許以英國、南非等國家的名字，稱呼新出現的種變病毒，卻不容許「中國病毒」字眼存在，覺得很有問題。酒吧亦澄清他們「愛中國人」，但會批評中共政府。

今次涉事的酒吧Ale House，店主柏德羅（Alex Petro）過去經常利用酒吧招牌，展示政治信息，評論最低工資調升、強制全民戴口罩等政府政策，多年來一直備受爭議。倫敦市則是一個大學城，是西安大略大學（Western University）的所在地，有大量國際學生居住。

加拿大廣播公司（CBC）報道，Ale House本周初展示全新標語，向安大略省省長福特（Doug Ford）公開表示：「 福特先生，歷史將會證明封城措施對公眾造成的破壞，比中國病毒（China virus）更大！」

有關標語牌的「中國病毒」字眼，在社交媒體引起廣泛關注，很多聲音要求酒吧盡快移走標語，更有網民周四早上發起聯署，要求倫敦巿市長賀達（Ed Holder）介入事件，短短數小時已在聯署網站Change.org收集到2,000個簽名。

到周四午餐時間，有人發現Ale House終於更改門口標語，但依然使用「中國病毒」字眼。標語寫着：「我們愛中國人，我們憎恨種族滅絕，你們的共產黨政府令我們感染中國病毒。（We love Chinese people, we hate the genocide, and China virus your commie govt has inflicted on us.）」

在倫敦市居住已10年的Jina Zhang表示，「中國病毒」是反亞裔用詞，對少數族裔社區展示仇恨。西安大略大學學生Ben Cai認為「中國病毒」帶有種族歧視成份，把少數族裔當成疫情的代罪羔羊，形容該酒吧是對亞裔社區作直接襲擊，「這令亞裔人感到不舒服，擔憂自己的安全。」

倫敦市「Black Lives Matter」（黑人命可貴）運動骨幹成員堅恩（Alexandra Kane）表示，該市目前的首要任務是立即移除有關告示牌，她已聯絡警方和市議員，要求採取行動，「我們不能容忍任何族裔面對種族歧視，倫敦市絕不容許任何仇恨語言攻擊亞裔社群。」

倫敦市政府回應表示，巿例監督員（bylaw officers）只會從招牌的公共安全和市區設計角度出發，進行執法，因此不會介入今次事件，並已把事件轉交警方跟進。市議員嘉雅芭嘉（Arielle Kayabaga）表示，市議會會檢視事件。

西安大略大學多間書院的院長發表聯合聲明，表示不能接受其學生成為種族歧視目標，促請倫敦市市民加入他們的行列，一同發聲，「種族歧視在這個國家、這個省、這個巿，沒有生存空間。」

柏德羅周五接受加拿大電視台CTV訪問表示，他的憤怒是針對中共政府，並非中國人，他的酒吧亦從未拒絕亞裔人士光顧。被問到有否預視招牌被人「誤解」，柏德羅表示，「不，不。我不會為此道歉。」他又指目前出現的種變病毒，全球都以英國、南非等國家作稱呼，卻不容許「中國病毒」的字眼，「我對此覺得相當有問題。」

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