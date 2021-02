(北美通訊)加拿大安大略省倫敦市(London)一間酒吧利用門口招牌,展示政治信息,稱呼武漢肺炎病毒為「中國病毒」,備受廣泛批評後堅持不改有關稱呼,亦拒絕道歉,並指全球目前都容許以英國、南非等國家的名字,稱呼新出現的種變病毒,卻不容許「中國病毒」字眼存在,覺得很有問題。酒吧亦澄清他們「愛中國人」,但會批評中共政府。

今次涉事的酒吧Ale House,店主柏德羅(Alex Petro)過去經常利用酒吧招牌,展示政治信息,評論最低工資調升、強制全民戴口罩等政府政策,多年來一直備受爭議。倫敦市則是一個大學城,是西安大略大學(Western University)的所在地,有大量國際學生居住。

加拿大廣播公司(CBC)報道,Ale House本周初展示全新標語,向安大略省省長福特(Doug Ford)公開表示:「 福特先生,歷史將會證明封城措施對公眾造成的破壞,比中國病毒(China virus)更大!」

有關標語牌的「中國病毒」字眼,在社交媒體引起廣泛關注,很多聲音要求酒吧盡快移走標語,更有網民周四早上發起聯署,要求倫敦巿市長賀達(Ed Holder)介入事件,短短數小時已在聯署網站Change.org收集到2,000個簽名。

到周四午餐時間,有人發現Ale House終於更改門口標語,但依然使用「中國病毒」字眼。標語寫着:「我們愛中國人,我們憎恨種族滅絕,你們的共產黨政府令我們感染中國病毒。(We love Chinese people, we hate the genocide, and China virus your commie govt has inflicted on us.)」

在倫敦市居住已10年的Jina Zhang表示,「中國病毒」是反亞裔用詞,對少數族裔社區展示仇恨。西安大略大學學生Ben Cai認為「中國病毒」帶有種族歧視成份,把少數族裔當成疫情的代罪羔羊,形容該酒吧是對亞裔社區作直接襲擊,「這令亞裔人感到不舒服,擔憂自己的安全。」

倫敦市「Black Lives Matter」(黑人命可貴)運動骨幹成員堅恩(Alexandra Kane)表示,該市目前的首要任務是立即移除有關告示牌,她已聯絡警方和市議員,要求採取行動,「我們不能容忍任何族裔面對種族歧視,倫敦市絕不容許任何仇恨語言攻擊亞裔社群。」

倫敦市政府回應表示,巿例監督員(bylaw officers)只會從招牌的公共安全和市區設計角度出發,進行執法,因此不會介入今次事件,並已把事件轉交警方跟進。市議員嘉雅芭嘉(Arielle Kayabaga)表示,市議會會檢視事件。

西安大略大學多間書院的院長發表聯合聲明,表示不能接受其學生成為種族歧視目標,促請倫敦市市民加入他們的行列,一同發聲,「種族歧視在這個國家、這個省、這個巿,沒有生存空間。」

柏德羅周五接受加拿大電視台CTV訪問表示,他的憤怒是針對中共政府,並非中國人,他的酒吧亦從未拒絕亞裔人士光顧。被問到有否預視招牌被人「誤解」,柏德羅表示,「不,不。我不會為此道歉。」他又指目前出現的種變病毒,全球都以英國、南非等國家作稱呼,卻不容許「中國病毒」的字眼,「我對此覺得相當有問題。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!