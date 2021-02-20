多國批准接種的美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech武漢肺炎疫苗，近日向美國食品及藥物管理局（FDA）提交最新數據，申請更改「超低溫貯存」標籤，新一批疫苗用醫院和藥局冷凍櫃便可存放。

免乾冰提高空運量

輝瑞疫苗最初推出時，指定要在-60℃ 至-80℃超低溫貯存，並以特殊設計貨櫃運送和大量乾冰存放，在美國偏遠地區引起乾冰爭奪戰。按藥廠提交的新資料，藥劑現可小瓶儲放在-15℃至-25℃空間下兩周。

BioNTech解釋，去年底向歐美申請批核疫苗時，7月開始的質量穩定測試未完成，故為安全起見，先把存放溫度訂在-70℃的最高標準；現完成穩定測試，加上藥廠想方法增加疫苗保質期，就按最新數據調節存放要求。

FDA確認已收到有關申請，批核後將在網站上公佈。兩家公司說，在未來幾周亦會向其他國家衞生部門提交新資料。

世界衞生組織（WHO）知悉有關報道，稱「期待收到數據」；若資料屬實，向各國派送輝瑞疫苗時會較容易，「特別是低收入地區」。負責運送輝瑞疫苗到以色列、新加坡及歐洲各國的德國郵政發言人則說，新條件下空運毋須再用乾冰，飛機可騰出空間運更多疫苗。

另外，前日醫學期刊《刺針》推出研究，牛津及阿斯利康（AstraZeneca）疫苗若相隔三個月才接種第二劑會更有效，保護率可由55%提升至76%。

路透社/中央社