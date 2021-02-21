美國密歇根州一名女性在去年秋季接受雙肺部移植手術後，感染武漢肺炎死亡。研究員在報告中表示，這或是美國首宗經器官移植感染武肺病毒的案例。

《美國移植學期刊》（American Journal of Transplantation，AJT）刊出一項研究指，肺部捐贈者是一名來自美國上中西部的女性，她遇到交通意外後腦部重傷致死，至於接受捐贈者本身有慢性阻塞性肺病，她在安阿伯（Ann Arbor）一間醫院接受移植。醫生在手術前為捐贈者及接受捐贈者採集鼻腔及咽喉樣本化驗，均顯示對武肺病毒呈陰性反應，但接受捐贈者在手術三天後現發高燒、低血壓、呼吸困難及肺部感染症狀。

接受捐贈者後來出現感染性休克後，醫生為她做武肺檢測，並抽取肺液測試，結果顯示為陽性，最終她在手術後61天死亡。研究指捐贈者最近沒有外遊或任何發燒、咳嗽、頭痛、腹瀉的紀錄，但未知最近有否接觸過確診或懷疑確診者。

研究又指在手術後四天，負責移植手術的外科醫生同樣確診武肺，幸最終痊癒。

共同領導研究的密歇根大學醫學院移植傳染病服務總監考爾（Daniel Kaul）強調手術前：「我們通常會做，且能夠做的所有檢查，都已經做了。」並說：「如果武漢肺炎測試呈陽性，我們絕對不會使用該肺部的。」考爾又指這個病例反映醫護有必要在進行移植手術前，更全面採集器官樣本化驗，尤其在有更多武肺病例的地區。

美國《紐約郵報》

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