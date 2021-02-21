澳洲去年要求調查武漢肺炎起源，與中國關係惡化，中國更向從澳洲入口的葡萄酒徵收高達212%關稅，引發各方聲援澳洲。澳洲酒受歡迎，早前中國有超市出售A貨澳洲酒，如今英國也發現，有中國不法之徒偽造澳洲知名平價酒品牌「Yellow Tail」，偷運到英國出售圖利。

英國伯明翰當局早前收到顧客投訴稱，去年11月在薩頓科爾菲爾德（Sutton Coldfield）的KVK超級市場購買了6瓶澳洲酒「Yellow Tail」，感覺味道不對。貿易標準辦公室官員展開調查後，在該超市查獲41支包裝為「Yellow Tail」的酒，經擁有該品牌的卡塞拉家族（CasellaFamily Brands）確認屬假貨。當局亦在國內多地的門市發現這類假酒。

貿易標準辦公室指出，這批假酒涉及一宗國際詐騙案，騙徒覷準英國價值高達32億英磅（約347.8億港元）的酒類市場，打擊顧客購買意欲，對被冒仿的品牌造成巨大損失。辦公室發言人表示︰「這是一個大規模活動，很大可能源於國外，利用身處英國的有組織犯罪集團分發和售賣這些產品。」評酒專家萊西（Ewan Lacey）表示，這些冒牌貨多數來自中國，「中國是假酒的中心，他們裝上其他國家的酒，這些酒只花費一元就買到」。

西米德蘭茲警察瓊斯（Chris Jones）表示，這些酒不可能合法買到，唯一可能是不法份子開貨車載着這批冒牌貨兜售。涉事KVK超級市場的賣酒牌照本月8日已被吊銷，老闆聲稱有員工趁她不在時買入假酒。

英國《每日鏡報》

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