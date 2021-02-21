英國白金漢宮近日宣佈，哈里王子和夫人梅根不再履行皇室職務，隨後哈里夫婦發聲明反擊，被大批英國傳媒和皇室專家炮轟用字不尊重。哈里兄長威廉王子亦認為他的聲明侮辱祖母英女皇，感到憤怒和震驚。

《星期日泰晤士報》引述消息人士指，威廉對於弟弟的所為震驚又難過，覺得哈里回應是「侮辱和不尊敬」祖母，並且感到憤怒。另一名消息人士稱，威廉曾說：「你不應該回答英女皇的，這是不能接受。」

哈里夫婦發聲明指「為英國和世界各地服務，服務是世界性的」，回應白金漢宮聲明中英女皇表明成員離開皇室並不可能執行皇室公務的責任和工作，這句說話亦最備受抨擊，皇室傳記作家喬布森（Robert Jobson）認為哈里夫婦無禮。

在白金漢宮宣佈英女皇將收回哈里和梅根的的榮譽軍銜及皇室贊助人身份，皇室傳記作者萊文（Angela Levin）表示對於不感到意外，形容哈里夫婦離開皇室的決定「越過紅線」。而英女皇是非常有耐性的女士，她的責任感和為了保護皇室，「比起她的孫兒或孩子或曾孫更重要」。

英國《每日鏡報》/《星期日泰晤士報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！