緬甸反軍事政變示威持續，示威者要求釋放包括國務資政昂山素姬等人，曾當昂山素姬保鑣的伊克巴爾連（Iqbal Lian，音譯）是少數在她軟禁時陪伴在側的人。他接受澳洲SBS電視台訪問時指昂山今次會被長時間囚禁，但不認為她會因此意志消沉，而是想出對策反抗。

現居墨爾本的伊克巴爾連曾當昂山素姬保鑣16年，是少數陪她經歷軟禁的人。自本月1日起，昂山素姬再次被軍方囚禁，伊克巴爾連相信她再面對多一場長時間抗戰才會獲得自由，「我擔心她會被囚禁很多年」。

雖然昂山素姬前年出席海牙國際法院聽證會為緬甸軍針對羅興亞穆斯林的暴行辯護，惹來國際社會嘩然，更有聲音要求褫奪其諾貝爾和平獎，不過她在緬甸仍深得民心。

軍方政變後，昂山素姬被指入口對講機而被起訴，及後警方以違反自然災害法加控罪名，伊克巴爾連批評︰「他們以入口對講機起訴她，這罪名很可笑，他們會做任何事令她入獄，我們不知道他們下一步的計劃。」他相信軍方會繼續以其他法例作藉口扣留她，又指這是軍方常用的招數，但他相信昂山很可能已在盤算下一步對策，「這是最好的時間去準備和休息，她常常說：『他們可以拘禁我10年或15年，我有很多書』。她不會浪費時間，會閱讀，會留意國際新聞」。

曾成政治犯入獄10年

現年51歲的伊克巴爾連也是一名政治犯，他在1993年被軍方送入獄3年，罪名是煽動民眾參與爭取民主的遊行，但後來因為接受外國傳媒訪問談論獄中狀況，再被判入獄7年。他在2008年以難民身份來到澳洲，一直沒放棄為緬甸爭取民主。

緬甸曾經出現民主曙光，2011年軍政府倒台，2015年昂山素姬勝選成為國家首名民選領袖，前後不過10年，緬甸在民主路途上突然停步，本月1日軍方發動政變奪權，拘捕昂山、總統溫敏等。伊克巴爾連表示︰「我感到憤怒，多年來我們的領袖和人民都努力希望達到民主這目標。」

因反對軍方獨裁，緬甸本月有多場示威，身在澳洲的緬甸人亦有集會聲援，伊克巴爾連擔心緬甸的示威最終會流血收場，「他們為了維持權力會做盡所有事，他們會拘捕人民，威脅、囚禁他們，你知道這是他們的伎倆，他們會這樣做，不會猶豫地做，這是他們常常做的事」。

澳洲SBS電視台

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