美國德州暴風雪災情嚴重，過千萬名居民面臨斷水斷電慘況，利安德（Leander）一間超市上周也在營業期間停電，收銀機未能運作。面對大量打算購買生活必需品的顧客，超市毅然決定讓顧客免費帶走貨物離開，義舉獲顧客大讚，形容這彰顯人性在危難中的美好，有顧客表示會把本來的貨款捐出，把善心傳揚開去。

德州不少居民在災情下四出購買必需品，60歲的軒尼詩（Tim Hennessy）上周二下午與妻子到「H-E-B」超市買物資，其間超市忽然停了電，燈光熄滅。軒尼詩夫婦有見及此馬上趕快購物，以免超市關門，連忙從貨架取走一些牛奶、能量棒和食物等，職員約10至15分鐘後便開始「清場」，要所有顧客到收銀處準備離開。

這時收銀處已大排長龍，軒尼詩憶述他們身前最少有10輛滿滿的購物車，後面還有大量顧客，估計超市當時約有數百人。軒尼詩夫婦的隊伍起初移動甚慢，但約20分鐘後突然加快，他們都以為超市加派人手收銀，不料二人數分鐘後抵達收銀處時，收銀員只問他們的貨品中有沒有酒類，軒尼詩答「沒有」後，收銀員便對他們說：「我們無法為你的貨品一一入袋，請往前走吧。」

軒尼詩夫婦這時仍不明所以，問收銀員「我們應向哪人付錢？我們應要付200美元左右。」收銀員只揮揮手並答道：「向前走吧，駕車回家時小心點」，示意軒尼詩夫婦不用付錢。軒尼詩此時亦注意到所有收銀機的情況也一樣，大部分店員只站在出口送別顧客，他憶述這場面時仍不掩驚訝：「這令我們……嘩，他們讓我們這樣走出門口」。

「他們本可要我們兩手空空地離開」

軒尼詩的妻子馬上感動得哭了起來，軒尼詩也熱淚盈眶，他坦言無法相信超市如此慷慨，「他們（超市）大可以在停電後，馬上要求我們所有人兩手空空地離開，但他們還繼續讓大家再購物10至15分鐘，而且一美元也不用付」。

軒尼詩亦透露當日顧客都互相幫助，例如有一名老婦的汽車陷在雪中，他便與其他人一起協助推車，亦有顧客幫其他人拿貨物上車。他形容「這就是我認識中的美國，無論我們在新聞看見多負面的事，美國人都是那麼善良、慷慨、關懷別人」，又向H-E-B超市致敬，「我們永不會忘記你做過的事」。

這段好人好事在軒尼詩透過facebook分享後獲得很多關注，多達2.9萬人再分享他的帖文，《侯斯頓紀事報》（The Houston Chronicle）評論文章更以事件為引子，批評德州州政府救災不力。

顧客感動 願捐出貨款

當日其他顧客事後亦坦言非常感動，其中一名顧客拉斯克（Shelby Lasker）表示，她在超市停電後曾很擔心無法買到物資，幸好最後仍能帶走肉類、通心粉、牛奶、芝士等必需品，形容H-E-B比很多商店都要好，「我想他們都明白大家有多憂心」。

軒尼詩受訪時說：「這個國家過去一年半經歷很多事情，對嗎？我想自去年3月起吧，很多分裂、發生很多事，在德州我們還要面對這天氣……但你會在艱難時期看到人們很好。」軒尼詩事後決定捐出當天本來應付的金錢，把這件好事惠及更多人，更主動詢問超市有沒有想捐助的慈善團體。

美國《華盛頓郵報》/美國哥倫比亞廣播公司

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