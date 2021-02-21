日本上周起為醫護人員，接種美國藥廠輝瑞和德國BioNTech公司研發的武漢肺炎疫苗，第二批疫苗周日早上（21日）亦運抵日本，數量約45萬劑。另外厚生勞動省上周六（20日）公佈，有兩人接種疫苗後出現疑似不良反應，是日本首例。

第二批疫苗運抵日本

東京都周日截至下午3時新增272宗確診個案，連續第15日低於500宗病例，病情嚴重的患者則維持82人不變。日本訂購的第二批武漢肺炎疫苗，周日早上約10時從比利時運抵成田國際機場。第一批約38萬劑疫苗於本月12日運抵日本，已開始為醫護人員接種。厚生勞動省透露，截至上周五（19日），已有68家醫院共5039名醫護人員接種。

當局打算今年3月首兩周，向各都道府縣派發最多58.5萬劑疫苗，將率先為各地的前線醫護接種，包括醫生、護士和救護員，總數達470萬人。至於全民接種疫苗的具體日期尚未公佈。行政改革擔當相河野太郎表示，下一個目標是今年4月開始為65歲以上長者接種疫苗。

兩人接種疫苗後出現不良反應

厚生勞動省上周六公佈，兩人接種輝瑞與德國BioNTech公司共同研發的疫苗後，出現疑似不良反應，是日本首次出現疫苗相關病例。富山縣一間醫院為醫務人員接種疫苗後，其中一人出現皮膚過敏，另一人出現發冷症狀。據日本媒體報道，這是該國首次報告疑似疫苗不良反應病例，專家小組將研究症狀與接種疫苗的關聯。

共同社／日本放送協會／新華社

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