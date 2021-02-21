緬甸反軍事政變示威持續，各地示威者毋懼當局的暴力鎮壓，繼續上街表達訴求，同時狠轟警員昨向示威者開槍導致至少2人死亡，聲言絕不退縮。

最大城市仰光有數以千計年輕人聚集叫口號，亦有人到美國駐緬甸大使館前、以及仰光大學附近聚集。第二大城市曼德勒（Mandalay）有數以百人和平示威，一名年輕示威者炮轟當局稱：「他們用槍對準手無寸鐵示威者的頭部，以及我們的未來。」

緬甸警方周日拘捕反政變的當地著名演員魯敏（Lu Min），魯敏曾數次參與仰光的示威，與其餘數位名人同樣被指煽動民眾示威。魯敏的妻子（Khin Sabai Oo）在他Facebook上載片段，指警方到家中把他帶走，「他們強行開門帶走他，沒有告訴我帶他去哪裏，我未能阻止他們，他們沒有告訴我」。

民眾為被殺示威者獻花悼念

最近經常爆發衝突的北部城鎮密支那（Myitkyina），大批民眾為被殺示威者獻花，亦有年輕人騎電單車展示橫額。另外中部蒙育瓦（Monywa）、蒲甘（Bagan）及南部的土瓦（Dawei）、丹老（Myeik）也有示威活動。

當局周六暴力鎮壓曼德勒的示威，亞達納邦（Yadanarbon）船廠遭到警方和士兵突襲，引發暴力衝突。急救人員表示，警方開槍造成最少2死20傷，是兩個多星期示威以來最血腥的一天。日前被軍警開槍打中頭部重傷的20歲女示威者妙兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）不治，成為示威中首個亡魂。

路透社／新加坡亞洲新聞台／Twitter／《蘋果》資料室

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