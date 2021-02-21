新奧爾良槍擊案3死2傷 死者包括槍手

美國新奧爾良周六發生槍擊案，一名男子在市郊一間槍械特賣場，開槍射殺兩人，在場保安及其他顧客隨即開槍將他擊斃。案件中尚有兩人中槍受傷，送院後情況穩定，警方正調查事件。

警方指事發於當地下午約2時50分，現場消息透露，當時一名男子試圖攜帶一支已上膛、且沒有槍套的手槍進入槍店，被店員制止，雙方發生爭執，男子隨後向店內兩名顧客開槍後企圖離開，其他在店外靶場試槍的顧客隨即幫忙制止槍手，最後聯同店員將他擊斃，其間再有兩名顧客中槍。

警方接報到場後發現槍手及另外兩人當場死亡，另外兩名傷者獲送院救治。警員封鎖現場，有疑是顧客家屬的人抵達，在封鎖線外高呼「我的兒子在哪？」警方表示會繼續調查，找出事件來龍去脈，當局暫時未公佈死者資料。

寧邊濃縮鈾設施疑再運作

專門監測北韓動向的美國智庫「38 North」引述專家分析衞星照片，指北韓寧邊濃縮鈾設施有繼續運作迹象。

網站分析今年1月至2月間的多張衞星照片，指出1月3日曾有3輛外型特殊的火車抵達寧邊濃縮鈾工廠，2月11日離開，另外在1月30日至2月11日期間，也有懷疑裝載液態氮的貨車在濃縮鈾工廠出現。38 North網站指出，寧邊核設施的火車每年會向濃縮鈾工廠運送化學物品2至3次，每次停留約一個月，且每卡列車的外型也不同。

核反應堆附近雖然不斷有車輛來往，但沒有重啟迹象，放射化學實驗室附近停放車輛，除了清理積雪外沒有其他活動。寧邊核設施去年夏季曾受水災影響，現時已大致完成維修，北韓當局亦在核設施外圍加裝防波堤和抽水站，以防水災重演。

21歲女刷新划艇橫越大西洋最年輕紀錄

英國21歲女教師哈里森（Jasmine Harrison）去年12月由西班牙加那利群島（Canary Islands），划艇向西橫越太平洋，經過70天航程後終抵達4,828公里外的加勒比海島國安提瓜（Antigua），成為歷來最年輕划艇橫越大西洋的女性。

哈里森來自英國北約克郡，本來任職兼職游泳教練和調酒師，約3年前看過其他人橫越大西洋的壯舉後立志效法，去年底終於成行。哈里森啟程後一直以划艇兩小時、休息兩小時的規律向西前進，但抵達終點前兩天遇上意外，小艇一度翻倒，導致其手肘受傷，幸最後有驚無險。

哈里森形容划艇越洋的經歷神奇，是她一直以來所渴望，又表示喜歡船上與世隔絕、只每天跟母親通一次電話的感覺，形容「再也沒有其他事可讓我逃離社交網站、壞新聞等一切」。她表示上岸後最想好好吃一頓。哈里森的壯舉亦為慈善機構籌得逾1萬英鎊（約10.9萬港元）。

美聯社/英國廣播公司/韓聯社/38 North網站

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