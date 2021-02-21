英國脫歐後與歐盟的貿易糾紛不斷，不但就疫苗供應觸發爭奪戰，雙方在進出口海產方面亦有矛盾。歐盟委員會早前宣佈禁止英國部份海產進口，包括生蠔、蚌和扇貝等，據英國《每日電訊報》報道，首相約翰遜正考慮作報復性措施，限制歐盟的礦泉水和部份食品進口英國。

考慮限制歐盟礦泉水和馬鈴薯進口

報道引述高級官員消息指，措施本月展開討論，約翰遜正考慮這項名為「水戰」（Water Wars）的計劃，限制歐盟國家的礦泉水和馬鈴薯進口。根據臨時協議，歐盟准許馬鈴薯進口到英國到6月底，該名英國政府消息人士指：「我們有一連串安排，我們可以停止（進口）這些產品，這代表他們不可以售賣產品到這裏。」

環境大臣尤俊仕（George Eustice）本月曾去信歐盟衞生事務專員基里亞基德斯（Stella Kyriakides），關注歐盟在進口海產一事上改變立場，並且要求會面，但遭對方冷待。約翰遜對於歐盟禁進口英國海產感不滿，考慮採取強硬措施回應。

英國環境食物及鄉郊事務部早前公佈總值2300萬英磅（約2.5億港元）方案，支援受疫情影響的捕漁業。當局周六宣佈擴大申請資格，以支援受歐盟禁令影響的漁民和甲殼類出口商，資助於3月開始申請，將提供3個月固定成本補貼。

約翰遜近期動作頻頻，希望對歐盟施展更強硬手腕。英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）本周取代內閣辦公室國務大臣高文浩（Michael Gove），領導脫歐後與歐盟的談判。白廳消息人士指這任命部份是約翰遜的意思，旨在對歐盟有更強硬回應，並且糾正在愛爾蘭貿易安排上過於官僚的做法。

英國脫歐後基於特殊安排，北愛爾蘭實際上留在歐盟關稅同盟及歐洲單一市場內措施，會沿用歐盟海關規定，但這項舉措被批評反而破壞了英國與北愛爾蘭之間的商品來往。

英國《每日電訊報》

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