美國總統拜登希望與歐盟修補關係，並揚言準備好重新肩負領導地位，不過美國《紐約時報》分析指，歐洲已不再一味遵從美國的「命令」，而是要求有更平衡的關係、更多對話溝通。尤其在對俄羅斯和中國的關係上，歐盟有自己的利益和路線，不會再輕易事事跟隨美國做法。

拜登想重建與歐盟的關係挑戰重重，他上周五在慕尼克安全會議上發言，向歐美的領袖及外交人員矢言「我們回來了」，並承諾美國將「肩負起我們領導的責任」，又向歐洲盟友表示美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，對抗中國的經濟濫用與脅迫。

歐洲不再輕易事事跟隨美國

《紐時》認為拜登如果想重回美國傳統的領導角色，「我們決定、你們跟從，則許多歐洲人都認為這樣的世界已不復返了，在美國定義的戰爭之中，歐盟不會再做美國的低級戰機機師。」

歐洲委員會對外關係研究主管夏皮羅（Jeremy Shapiro）說：「拜登顯露出對俄羅斯驚人的鷹派立場，而且跟中國混為一談，定義了一場新的全球反專制主義冷戰。」，他認為拜登這種取態令很多歐盟領袖不安，有地區專家留意到，歐洲的反應比美國預期的冷淡。

在拜登就職前，他的國家安全顧問蘇利文在社交網發文，呼籲歐盟對與中國的貿易協議要三思，並希望與美國「提早商議」中國問題，但數天後，歐洲就已跟中國達成重要的投資協議。而在拜登就職後兩周，法國總統馬克龍就公開表示與莫斯科保持對話的重要性，指俄羅斯是歐洲的一部份，不能隨便摒除，歐洲必須有足夠強大來保衞自己的利益。

德國馬歇爾基金會高級訪問學者斯佩克（Ulrich Speck）說：「經過特朗普政府歐美關係凍僵之後，我預期雙方關係會趨暖，可是我還沒見到這情況出現。」

拉攏歐盟對抗中俄困難重重

拜登上場後隨即採取多項措施，以展示與歐洲和解及團結，包括重返《巴黎協定》氣候協議，重新強調多邊主義和人權問題，也承諾重新加入伊朗核協議。分析指這些都是相對容易的問題，但要拉攏歐盟一起對抗中國和俄羅斯，則困難得多。

中國是美國的主要競爭對手，但對歐洲來說卻是主要的貿易夥伴，即使有競爭，也鮮會把中國視為敵人；俄羅斯對歐洲來說則是擁有核武的近鄰，經濟及情感上都擁有影響力。美國與英國傳統上是較堅實的盟友，可是英國已經脫歐，無法繼續讓這種靠近美國的世界觀影響歐盟。

德國總理默克爾的繼任人拉謝特（Armin Laschet）傾向對中俄都採取更友善態度，曾經質疑針對俄羅斯政治虛假資訊和黑客攻擊行程的嚴重程度，公開批評反普京的民粹主義。拉謝特支持出口導向經濟方針，而這需深深依賴中國市場。因此拜登政府若想跟德國取得共識和解決方案，並不容易。

美國《紐約時報》

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