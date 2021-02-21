南韓軍方周日公佈，一名脫北者上周二在東岸水域偷渡到南韓，期間4度出現在南韓邊防部隊的監視畫面上，但隊員並無行動長達3小時，惹來邊防漏洞質疑。南韓軍方已展開調查，最快明天公佈結果。

韓聯社報道，該名男子上周二渡海，在軍事分界線以南8公里處、高城郡的邊防限制區域被捕。消息人士指該男子經排水管南下，抵岸後在韓方監控畫面至少出現4次，由凌晨1時至4時的3小時內，移動約5公里，期間駐守部隊並無作出任何行動，也沒響起警報。

根據軍方的監控系統設定，若發現有移動物體出現在監控畫面，將會響起警報，部隊亦需立刻向上級報告，並派遣快速應變小隊處理。當值士兵向調查人員表示他們當時沒睡着，但未知為何沒留意到警報，將調查是否有人擅自關閉或調較過警報音量。

調查另一重點是該名脫北者究竟如何穿過排水管南下。鄰近邊境的管道內理應裝設金屬障礙物，防止敵人入侵。

去年7月一名脫北者取道排水管回到北韓後，軍方下令檢查排水管的障礙物，懷疑駐守東岸的軍隊虛報已經檢查所有排水管。

韓聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！