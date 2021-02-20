英國白金漢宮發聲明稱，移居美國加州的英國哈里王子與夫人梅根不再履行皇室職務，有英國傳媒披露更多哈里與皇室的談判細節，稱對話於今年初展開，英女皇伊利沙伯二世親自打電話聯繫哈里王子。英國傳媒則紛紛批評哈里夫婦的決定，有皇室專家表示，英女皇收回他們的皇室身份，是為免皇室的名聲被敗壞。

哈里夫婦去年與Netflix簽約製作多個節目賺錢，當時已引起皇室不滿。《每日電訊報》報道，早在兩人移居到加拿大時，就表示希望脫離皇室公務的同時維持皇室頭銜，尤其哈里希望保留其榮譽軍銜，但消息人士指，當時皇室清晰表示這個選項很難做到。英女皇在今年初致電哈里，已表示不可能讓皇室成員發展私人生意牟利，同時代表皇室。

不過，英女皇作為祖母，希望從個人層面了解哈里，想知道孫子脫離皇室後是否感到快樂，想確認脫離皇室的決定是哈里想法，並確保渴望過全新獨立生活的哈里正朝向正確的方向，更重要的是他沒有後悔。

消息人士指，英女皇理解哈里的想法，亦明白軍銜對於他的意義，「英女皇去年1月份已表達清晰立場，這立場也沒有改變。她告訴他們，如果你想有獨立的生活，那麼祝你好運，但你不能兩全其美。她從沒有搖擺不定。與此同時，薩塞克斯公爵夫婦仍是備受喜歡的皇室成員，他們或者是住在美國，但不是被放逐」。女皇後來寫信給兩人，表明她的決定。

《每日郵報》引述皇室消息指，哈里去年11月國殤紀念日前，曾提出以其名義向陣亡士兵紀念碑獻上花圈，但女皇拒絕，指皇室成員不能自行挑選想參與甚麼事務。英女皇預定今年3月審查兩人商業項目內容，但他們提早進行正式討論，皇儲查理斯和威廉王子亦有份表達各自的看法。哈里王子則表示他的聲譽很大程度上來自其軍銜。

皇室傳記作者︰女皇收回皇室身份為免名聲被敗壞

英國傳媒普遍對哈里夫婦的聲明和決定予以批評。《每日電訊報》評論文章更批評哈里和梅根「似乎不知道甚麼是公務」，「問題的部分原因在於，薩塞克斯公爵家庭似乎並不了解什麼是公共服務。 作為加州出生的前女演員，梅根可以被原諒，但對於在皇室長大的血族哈里王子則不可以」。

文章直指哈里和梅根在聲明中自行定義「服務是世界性的」，對一生奉獻於公務的英女皇極不尊敬，「不認為伊利沙伯二世需要被人教導何謂服務，更何況她的99歲皇夫菲臘親王現正留院」，並稱兩人既希望保住皇室頭銜同時發展其事業，這種兩全其美的想法並不可能。

此外，文章強調哈里和梅根希望繼續進行慈善工作，無疑是值得稱讚的，但慈善事業與公共服務完全不同。文中舉例指兩人在離開皇室後成立的非牟利組織「阿奇韋爾」（Archewell），與威廉和凱蒂成立的皇家基金會（The Royal Foundation）或是查理斯的王子信托基金會（The Prince’s Trust）不同，後兩者均屬於慈善機構，相比非牟利組織，在資金使用方面受到更為嚴格的規定。

皇室傳記作者萊文（Angela Levin）則表示，英女皇收回哈里與梅根的榮譽軍銜及皇室贊助人身份，是為免皇室家族的名聲被敗壞。萊文解釋，「她是非常有耐性的女性，不是一個事無大小都要管的人，她在一定程度上容許她的孩子和孫兒做他們想做的事，但當他們逾越了，她就會介入」。

英國《每日電訊報》/《都市日報》

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