軍事政變後的緬甸，日和夜對示威者而言是兩個世界：日間成千上萬人結伴無畏上街，以創意標語和妝扮反抗軍政府；但到深夜斷網和宵禁叫天不應、叫地不聞時，恐懼就開始襲來，示威者怕睡到半夜會突然「莫須有」被抓起來，為避搜捕，不少人更晚晚在不同的屋過夜。

「精神與肉體的戰鬥」

20歲欣沙順雷伊（Thinzar Shunlei Yi，譯音）是緬甸維權陣營中少見的女性，她坦言長期上街抗爭「是精神也是肉體的戰鬥」；白天去示威已經要想清楚哪一個活動值得冒險，但至少覺得彼此團結強大，「上街是要人民和軍方知道，現有政治制度不行了」，但到晚上就不知道會發生甚麼事，是虛耗意志的「心理戰爭」。

示威者擔心晚上落單時被捕，皆因有先例。在2月1日政變當天凌晨，到處演說的教授兼作家貌達丘（Maung Thar Cho，譯音）便被自稱便衣探員的一群男子以白色貨車載走，除頭兩天致電回家報平安，至今音訊全無，對親友是折磨，獄中酷刑對抗爭者來說比死更可怕。據援助政治犯協會統計，緬甸至少有逾500人仍被拘留。

仰光一名不肯透露姓名的年輕示威者說，他也是每天日間上街，夜晚居無定所。「我每天都上街，我們打鼓唱革命歌，為革命打鼓。我們每天抗議，不會停下。」他說：「我不怕中槍，我只怕被捕。」

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