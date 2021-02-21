全球各地陸續安排公眾接種武漢肺炎疫苗，其中在接種比率最高的以色列，當地近半國民已注射最少一劑疫苗。衞生部周六公佈國民注射兩劑武肺疫苗後，感染武肺的風險可減低逾95%，當地周日將重開學校、商店及博物館等，酒店、猶太會堂等則只准已接種疫苗人士進入。

以色列是全球接種疫苗比率最高的國家，截至周五全國已有49.11%國民接種最少一劑疫苗、相當約450萬人，全部是注射輝瑞疫苗。當局周六公佈的數字顯示，疫苗可把接種者的感染風險減少95.8%。

以色列去年底爆發第三波疫情，自12月27日起實施嚴格禁足令，關閉售賣非必需品的商店。隨着獲接種疫苗的人越來越多，政府公佈周日起重開學校、商店、商場、圖書館、博物館和動物園，但訪客仍需佩戴口罩及保持社交距離。

試行免疫力「綠色護照」

此外，當地健身室、酒店和猶太會堂亦會有限度重開，准許對武肺有免疫力並獲發「綠色護照」人士進入。「綠色護照」除發給已接種疫苗的人士外，曾感染武肺並已康復的人亦可申領，有效期6個月。持有「綠色護照」人士亦可參加文化及體育活動，這些活動的入場人數上限為室內300人、室內500人，或場地可容納人數的75%，以較低者為準。以色列全國機場則將再關閉兩周。

政府預料在兩周後進一步把「綠色護照」安排擴展至餐廳堂食、會議等場所。當局形容場所解封是國民回復正常生活的第一步，總理內坦亞胡估計95%年屆50歲或以上人士可在未來兩周完成接種，接種工作亦已擴展至加沙走廊。

英國廣播公司/路透社

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