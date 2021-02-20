荷蘭和美國周六均有波音飛機引擎碎片掉下地面，造成兩傷。

荷蘭馬斯特里赫特警方表示，一架目的地為美國紐約的四引擎波音飛機，起飛後其中一枚引擎起火，多枚金屬掉到馬城北部梅爾森（Meerssen）地面。一名老婦頭部被擊中，須送院治療。一名兒童拾起碎片時燙傷。飛機在比利時列日（Liege）安全降落。

另外，美國聯合航空一班飛夏威夷檀香山的波音777-200客機，周六在科羅拉多州丹佛國際機場起飛後不久右引擎故障，須緊急折返，無人受傷。

航班編號328的客機載着231名乘客和10名機員。科州布魯姆菲爾德（Broomfield）警方發佈的照片顯示，有碎片從客機掉下，包括疑似引擎外殼落在民居外或草地上。地面無人受傷。社交網站則流傳飛機冒黑煙片段。

聯邦航空管理局（FAA）及美國國家運輸安全委員會（NTSB）正調查事件。NTSB呼籲公眾切勿觸摸或移動碎片，以免影響調查。

德新社／路透社

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