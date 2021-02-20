俄羅斯調查網站Proekt去年11月報道總統普京有一名情婦，更指二人育有17歲私生女羅佐娃（Luiza Rozova），令小妮子迅即受外界關注。近日她在大熱社交程式Clubhouse接受記者訪問，未有承認或否認是否普京私生女，但坦言毫不介意活在鎂光燈下，「我很高興有機會成為大眾焦點」。

下月將滿18歲的羅佐娃目前在聖彼得堡大學攻讀藝術文化管理，她在Clubhouse回答率先報道她是普京私生女的記者扎哈羅夫（Andrey Zakharov）提問，坦言報道未有造成任何困擾，「我的生活死氣沉沉，我很高興有機會成為大眾焦點，讓大家都認識我」。

扎哈羅夫直接問她是否普京的女兒，羅佐娃保持沉默，她身旁一位女性朋友代答稱：「我們決定不回答最重要的問題。」自她被指是普京女兒的報道曝光後，她的Instagram追隨者迅即急增至逾9.6萬。

普京早前被問及反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被下毒一事，他回答如果俄羅斯特工想毒殺納瓦爾尼，納瓦爾尼不可能活下去。扎哈羅夫問羅佐娃對普京言論有何看法，她引用另一個陰謀0論反駁指，武漢肺炎疫情其實是全球精英的一場陰謀，旨在減少全球人口，「為甚麼她們可以這樣做，但一個政府（克里姆林宮）為了一個合理原因便不可以呢？」她亦拒絕談論「普京」的政策，「你無法毫不含糊回答任何問題」。

她稱不愛看電視，只喜歡時尚潮流，偶爾會留意Telegram上的消息及看時裝雜誌。她更強調不會因受到關注而刪除賬戶，「這不是我的最愛，但我喜歡，我不會因為被人查探而放棄一直以來的生活方式」。

她的一些友人已出國留學，但她揚言自己雖然被紐約、巴黎、米蘭等時尚之都吸引，但仍會留在俄羅斯，「我可能會到莫斯科，我非常喜歡莫斯科」。

去年11月Proekt率先報道45歲克里維諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）在90年代末期至2000年初期成為普京的情婦，而當時普京仍未成為總統。克里維諾吉赫出身貧苦人家，入讀大學前曾經做過清潔工，但現在她身家至少達7,600萬英鎊（7.6億港元）。

臉部識別軟件顯示與普京相似度達70%

普京和克里維諾吉赫在2003年誕下一女，Proekt當時未有公開普京私生女的相片，但曾將照片交給英國布拉德福德大學電腦視覺專家烏蓋爾（Hassan Ugail）比對，結果臉部識別軟件顯示普京和私生女的相似度達70.44%。

普京私生活甚為低調，與前妻柳德米拉（Lyudmila Shkrebneva）於2013年離婚，兩人育有兩個女兒瑪麗亞（Mariya Putina）和葉卡捷琳娜（Yekaterina Putina）。外界對普京兩位女兒所知有限，普京2015年受訪時罕有提到愛女，指二人都住在俄羅斯，也從未在俄羅斯以外的地方接受教育，他基於安全考慮不肯進一步透露女兒資料。

英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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