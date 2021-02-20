美國駐緬甸大使館周六對緬甸有反軍事政變示威者遭射殺深感不安。

美國駐緬甸大使館在facebook發表聲明，指出「不應有人因行使表達異見的權利而受傷」。

在最大城市仰光，民眾入夜後繼續敲鍋抗議，幾十名示威者在美國大使館外舉行燭光集會，參加者以女性為主，高唱反軍事政變歌曲。

上周四對三名緬甸將領實施制裁的英國，外相藍韜文周六指向和平示威者開槍「過了火位」，會與國際夥伴研究對有份鎮壓民主和窒息異見的人採取進一步行動。

法國強烈譴責緬甸軍警暴力對付和平示威者，認為「不能接受」。

緬甸周六的反軍事政變示威遭到血腥鎮壓，第二大城市曼德勒（Mandalay）的亞達納邦（Yadanarbon）船廠遭到警方和士兵突襲，引發暴力衝突。急救人員表示，警方開槍造成最少2死20傷，是兩個多星期示威以來最血腥的一天。日前被軍警開槍打中頭部重傷的20歲女示威者妙兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）周五不治，成為示威中首個亡魂。

路透社

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