美國前總統特朗普下周日（2月28日）將在保守派年度峯會「保守政治行動大會」（CPAC）發言，將是他卸任總統後首次公開露面。

今年CPAC周四至周日（2月25至28日）在佛羅里達州奧蘭多舉行。美國保守聯盟（American Conservative Union）發言人沃爾特斯（Ian Walters）證實，特朗普會在大會最後一天發言。消息人士說，特朗普的發言將以共和黨和保守派的未來為主題，亦會批評拜登上台後的「去特朗普化」措施，包括推翻他的移民政策。

除了特朗普，其政府的要員如前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及黨內親特朗普人物如佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、南達科他州長諾姆（Kristi Noem）等，都會出席大會。

拜登周二與杜魯多開視像會議

總統拜登周二會與加拿大總統杜魯多舉行視像會議，會是拜登上任後首個雙邊會談。拜登對加拿大似乎十分重視，上任後首個致電的外國政府領袖也是杜魯多。兩人將會討論共同合作事宜如應對武漢肺炎疫情、氣候變化等。

白宮沒有提雙方會否談美加Keystone XL輸油管項目工程。拜登就任後簽署行政命令，推翻Keystone XL輸油管項目，將打擊加拿大石油出口和從業員生計，杜魯多表明失望。

另外，拜登周六探望日前證實患上第四期肺癌的共和黨前參議員多爾（Bob Dole）。白宮形容拜登與多爾是好朋友。曾在1996年競選總統的多爾表示，周一會開始接受治療。

路透社／美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！