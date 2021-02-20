【手段強硬】緬甸反對派抗議軍方政變奪權的示威不斷，政府的鎮壓手段亦越來越強硬。在第二大城市曼德勒，警方昨日又再開槍驅散示威者，導致至少兩死、約30傷，死者包括一名頭部中槍的男童。救護人員指有一半傷者都是身中實彈。

曼德勒一個船塢有工人響應示威者號召的公民抗命，發起罷工，當局一直施壓要他們復工。昨日早上船塢突然有大批軍警聚集，附近數百名居民擔心工人會被拘捕，就到場以他們連日使用的敲打廚具方式示威聲援。

拘捕10人 封鎖街道

到了下午，約20輛載有警察和軍人的貨車及兩輛水炮車駛至，試圖驅散示威者。警方最初發射橡膠子彈及施放催淚氣體，之後實彈鎮壓。軍警共開了約50槍，又發射水炮，多人應聲倒地。從社交網站的圖片可見有多人由擔架床被抬走。

救援人員之後證實，事件中有兩人中槍死亡，另約30人受傷，「一半傷者都身中實彈」；其中一名男童頭部中彈，當場死亡，另一名36歲男死者則是胸口中槍，送院搶救後不治。社交網站facebook流傳一段影片，可見一名男童軟攤地上頭部流血，有人手按他胸口感覺他是否還有心跳。有一名女子頭部中了橡膠子彈。

一名在附近地盤藏身的居民在facebook直播現場情況，不斷聽到槍聲。他說：「他們正兇狠地開槍。我們要找一處更安全的地方。」有軍警甚至向救護車開槍。

當地有報道指至少10人被捕。軍警之後又封鎖附近的街道，不准任何人進出，連記者都一度被困數小時。直至下午5時30分，人群才散去，軍警亦撤走。歐盟外交事務高級代表譴責緬軍越見暴力，歐盟「會作出恰當決定」。

除了曼德勒，緬甸多處昨日繼續有示威者上街，少數族裔、作家、詩人及運輸業界等都在行列中。有少數族裔示威者表示，他們不只要求恢復民選政府、釋放國務資政昂山素姬、取消2008年由軍方主導頒佈的新憲法，更要求國家實施聯邦制。

少數族裔聯署反軍政府

10個少數族裔武裝組織昨日宣佈簽署《全國性停火協議》，表明不會再跟軍政府談判，並將會支持推翻軍政府的行動。聲明說：「我們支持公民抗命運動及公眾示威，反對軍事政變及軍事獨裁。我們將會尋求方法支持這些運動及示威。」聲明又譴責軍政府暴力鎮壓和平示威者，並要求軍方無條件釋放那些自2月1日政變以來被捕人士。

首都內比都一名少女早前被警開槍擊中，延至前日死亡，最大城市仰光民眾昨日舉行儀式給她獻花悼念。

法新社/路透社/美國有線新聞網絡