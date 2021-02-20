意大利傳媒周六報道，紐約華爾街地標華爾街銅牛（Charging Bull）的創作人、意大利藝術家莫迪卡（Arturo Di Modica）在家鄉西西里維多利亞（Vittoria）逝世，終年80歲。

《共和國報》報道，莫迪卡已與癌魔搏鬥多年。

1987年股災後，莫迪卡創作華爾街銅牛送給紐約人，象徵美國人的打不死精神。莫迪卡這份禮原本是一次「游擊藝術」：重3,220公斤的銅牛在未經紐約當局許可下，於1989年12月15日午夜偷偷運到華爾街證券交易所門前，翌日不但引起途人圍觀，也驚動紐約證交所報警，警方將銅牛沒收了。經過一番援擾攘，銅牛最終獲批落戶曼哈頓金融區鮑靈格林（Bowling Green）公園北端，自始成為紐約標誌。

莫迪卡曾不滿2017年３月面世的「無畏女孩」銅像放在銅牛對面，儼如「妖魔化」銅牛。紐約巿政府2018年將「無畏女孩」搬到交易所外的露天廣場。

路透社／英國廣播公司

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