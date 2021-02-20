根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.1億，全球死亡人數超過245萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,806宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過49.7萬。印度確診人數超過1,097萬，死亡人數超過17.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,013萬，死亡人數超過24.5萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●以色列衞生部：接種兩劑輝瑞感染風險跌95.8%

以色列衞生部周六表示，接種兩劑輝瑞疫苗，感染風險跌95.8%，預防發燒或呼吸問題的有效率達98%，預防入院和死亡有效率達98.9%。

當局分析截至本月13日從全國收集得來的數據，對像是本月首兩周或之前接種了第二劑疫苗的人後，得出上述結果。截至上月30日，以色列有170萬人接種了第二劑疫苗。

以色列積極推動疫苗接種，相當於為輝瑞疫苗進行了最大型的現實世界研究。以色列總理內坦亞胡預期，未來兩周95%的50歲或以上人士會接種疫苗。

●英國逾12萬人病亡

英國病亡人數突破12萬，是歐洲國家中最多。英國官方每天新的病亡人數，是計死前四周確診的人，如果計死亡證上列「武肺」為死因的，則截至2月5日已有近13萬人死亡。

同時，英國的接種疫苗行動全速進行，逾1,700萬人已經接種第一劑疫苗，即差不多每3名成人有1人已打第一針。

●墨西哥助理衞生部長中招

墨西哥助理衞生部長加泰爾（Hugo Lopez-Gatell）周六表示武肺病毒初步檢測呈陽性，正等候另一次檢測結果。

加泰爾負責疫情應對，每天更新國內疫情概況。他在Twitter表示，周五開始出現輕徵病徵，目前在家工作。

墨西哥國防部長桑多瓦爾（Luis Cresencio Sandoval）上周三表示確診，正在接受治療，同時在家工作。

根據墨西哥衞生部通報，墨西哥官方統計的累計確診人數超過203萬，其中逾近17.9萬人病故。

德新社／路透社

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