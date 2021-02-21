英國政府早前開放港人申請英國國民（海外）（BNO）簽證，方便在英國居住及就學，最終可申請成為英國公民。美國有線新聞網絡（CNN）分析指，英國一直抗拒移民大量湧入，反移民情緒也是2016年英國通過脫歐公投的原因之一，但不少當時反移民的保守黨成員如今也支持港人移居英國。分析認為港人移英後大多能自給自足，無需仰賴政府援助，屬英人眼中的「模範少數群體」，但這觀點隨時可改變。

英國首相約翰遜及不少保守黨人在2016年脫歐公投時，均支持英國脫離歐盟，以阻止其他歐盟國家公民不斷移居英國。約翰遜當年便曾警告南歐移民將增加英國醫療及教育制度的壓力，因此需限制歐盟人口自由流動的安排。

然而約翰遜去年6月決定對香港移民敝開大門，宣佈英國將推出BNO簽證，甚至形容此舉是英國簽證政策歷來最大改變。約翰遜公佈BNO簽證後，也沒遭遇政界多少反對，一些過往主打反移民政策的政治人物，亦未有開腔反對港人移英。

學者：英人對前殖民地有虧欠之心

英國內政部長彭黛玲（Priti Patel）是其中一個例子，她2016年宣傳英國脫歐時，曾批評歐盟赴英的移民已失控，建議把向英國尋求政治庇護的申請者，遷移至與英國相隔逾6,400公里的大西洋島嶼。不過彭黛玲就支持港人移民英國，上月更表明期待香港人到達「偉大的英國」。

除了保守黨，英國工黨、綠黨和蘇格蘭民族黨同樣主張歡迎香港人移民當地。倫敦國王學院經濟與公共政策教授波特斯（Jonathan Portes）表示，英國人因曾殖民香港，對港人有虧欠之心，一些保守黨人亦樂於推動港人移民英國，從而與前首相戴卓爾夫人抗拒港人的方針劃清界線。

料港人可創造315億經濟收益

近年英國對中國態度轉趨強硬，包括禁止華為參與興建英國5G網絡，對英國來說支持香港對抗專制的中國也是道德問題，英國同時亦正持續批評中國侵犯維吾爾人權利。

CNN同時指，英國人接納港人的另一原因，或與保守黨人把港人視作「模範少數群體」有關。保守黨政府認為港人可貢獻社會，內政部早前便估算今年或有15.3萬BNO持有人移居英國，在未來5年創造29億英鎊（約315億港元）經濟利益；保守黨人漢南（Daniel Hannan）甚至在英國《每日電訊報》撰文，形容香港人「不會花英國納稅人一分錢」，反而會帶來香港的財富，並刺激經濟活動。

專家籲加強配套助港人融入社會

BNO簽證開放首兩周，已有約5,000人申請新簽證移英。民間團體「英國港僑協會」調查發現，大部份有意申請BNO簽證的港人，均屬教育程度較高及有一定資產的一群，他們大多憂慮在英國居住、生活費、就業及融入社會等問題，亦有逾1/4受訪者擔心與英國人溝通時遇上問題。

CNN分析指香港貧富懸殊嚴重，部份人英文程度亦不理想，未必能適應外國生活，英國亦未為香港移民成立融入社會的專責計劃，且沒安排香港移民求職，使移民經常活在壓力之中。有協助港人移居英國的團體透露，一些輟學逃到英國的香港年輕人至今仍受創傷後壓力症候群（PTSD）影響，出現失眠等問題。

由於BNO計劃只適用於香港主權移交前、已申領BNO身份的人士，不少較年輕的港人無法受惠，估計至今有350名1997年後出生的示威者滯留英國。假如他們申請政治庇護，所需時間不但極長，亦無法在英國工作或開設銀行賬戶，在英求學的學費也較昂貴。

隨着申請赴英的港人越來越多，蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學歷史系教授比爾特曼（Tanja Bueltmann）指英國人對BNO移民的民意或有改變，她形容BNO原意是好，但周邊配套不足，近年英國對亞裔移民的敵視態度亦加劇。英國組織「香港觀察」聯同另外10個團體上月去信英國政府，促請英國成立專責部門協助香港移民。

美國有線新聞網絡

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