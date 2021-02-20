緬甸反軍方示威如其他國家一樣由互聯網主導，結果也受假新聞影響。第二大城市曼德勒地區多個慈善和社區保障團體表示，坊間有傳言指救護車運送着囚犯、到處縱火和從事其他犯法活動，使救護服務無辜成為民眾的攻擊對象。

放兩萬囚犯惹恐慌

這些聽似無稽的謠言能廣泛流傳，相信與軍政府在政變後突然釋放逾2萬名囚犯有關。有人估計軍方欲重施1988年手段，試圖故意擾亂治安，甚至鼓勵囚犯混入和平示威中，製造藉口打壓示威。近日更有網民指，這些囚犯可能在河水落毒，於是組織民間巡邏隊守衞家園；網上不時流傳有可疑人被捕的照片，但很多相關指控都未能證實。

不論傳言孰真孰假，有社區似乎對「救護車運送囚犯」一說抱寧可信其有的態度，不再信任真正慈善組織的救護服務。不少救護員都表示在執勤期間遇到阻礙，甚至遭人以石塊和彈射器攻擊。

一名社保團體的領袖表示，救護人員只如常地運送需要緊急服務的病人，專注於自己的職責，卻比以往面對更多困難。他透露近日有兩輛救護車和一輛救援貨車因誤會而被擊毀，人員又要向民眾解釋晚上8時後的救護服務由誰負責，結果拖延了工作。他敦促相關部門調查事件，避免再有誤會和耽誤服務，因為「慈善團體的救護車對救助弱勢社群十分重要」。

《緬甸時報》