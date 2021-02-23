德國將於9月舉行國會大選，2018年已預告選後將退休的總理默克爾屆時亦將結束16年總理生涯。回顧她治下的這段日子，默克爾上任初期曾經積極在中國人權問題上表態，甚至不顧中國抗議而接見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛，近年卻屢屢被批評為求商業利益而對中國軟弱。《德國之聲》形容，默克爾近年對華政策的爭議重點，在於她的舉動是推動中國改變的接觸（engagement）政策，抑或是依附專制大國，倘若是後者便相當危險。

曾接待達賴惹中方反制 此後趨溫和

默克爾2005年底上任總理，跟前任總理施羅德（Gerhard Schroder）不一樣，她在任期早年多次對中國人權問題表達明確立場，例如她在2006年5月曾表示，希望透過對話推動中國變得更自由開放，2007年9月更在柏林接見達賴喇嘛，招致中方報復，取消多項與德國的會談。

德國馬歇爾基金會中歐關係專家巴爾金（Noah Barkin）指，德國對中國公民社會發展曾感到樂觀，期望中國可邁向開放，不再專制，但在默克爾跟達賴喇嘛會面後，德中外交關係隨即跌至冰點，亦使默克爾「醒覺」，並開始調整對中國人權問題的態度。

歐債危機後依賴中國經濟

全球2008年爆發金融海嘯，演變成歐債危機，促使默克爾進一步傾向重視中國帶來的實際利益。德國對華出口由2009至2011年間，大幅上升逾70%，中國亦大量投資歐洲債券。巴爾金形容中國經濟其時已變成德國的重要支柱，亦改變了默克爾對中國的看法，「她至今仍會重提中國在那場歐洲存亡危機中提供的幫助」。

隨着經濟來往增多，德國與中國的關係更趨緊密，時任中國國務院總理溫家寶2011年訪問德國，當時溫家寶提到希望兩國「互相尊重」以締造雙贏局面，巴爾金形容，這意味中國不希望其他國家「干預」北京眼中的內政問題。

2012年習近平掌權後，中國對國內人權的壓制加劇，近年更進一步打壓香港和維吾爾人，反映中國趨向開放的機會愈趨渺茫。中國在外交層面加強與美國的對抗姿態，兩個超級大國的對立掀起了全球分成兩大陣營的趨勢。

不惜損對美關係 促成中歐投資協定

然而默克爾未改變靠攏中方的態度，去年更積極推動歐盟領袖與中國達成投資協定，引來國內批評，美國亦不滿她未留待拜登政府上台，便逕自完成對華談判。默克爾去年12月接受國會質詢時，綠黨人權事務發言人鮑澤（Margarete Bause）以香港為例，指中國不會遵守國際條約，默克爾僅回應指香港的「一國兩制」非常脆弱，但形容作出政治決定時，需在與中國價值觀的衝突，以及從中國可取得的利益之間取得平衡。默克爾去年亦曾表示，與中國尋求良好戰略關係是正確及重要的事。

巴爾金形容，默克爾不惜損害對美關係，也要盡快與中國達成投資協議，指她不希望新冷戰爆發，「她很明顯決意要成為中美對抗的中間人，避免中國遭孤立和圍堵，並尋求讓中國再次遵守國際社會的規則」。這論調跟《紐約時報》的評論接近，歐盟有自己的利益和路線，不會輕易跟隨美國拜登政府的做法。

不過，巴爾金承認，德國國防現時依賴美國，經濟則仰賴中國，當美國與中國的對立持續加劇，德國將面臨兩難抉擇，這亦將是默克爾繼任人需要面對的難題。

現時默克爾兩名熱門繼任人選，即基督教民主聯盟新主席拉舍特（Armin Laschet）及姊妹黨基督教社會聯盟領袖索德爾（Markus Soder），他們的對華立場皆未明確，預料二人的中國政策不會跟默克爾時代有太大改變，但若基民盟／基社盟大選後需與綠黨等對華較強硬的政黨合組政府，他們便可能需作出調整。

《德國之聲》

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