受到香港、新疆等人權和民主問題影響,中美關係近期陷入低潮。不過,英國首相約翰遜據報在本月一場唐寧街會議中提出,需要加強英國與中國的經貿關係,並期望兩國可恢復正式的貿易討論。

在本月12日正值農曆大年初一,約翰遜於唐寧街舉行一場圓桌會議,與會者包括部份活躍於中國的商界,例如太古集團及天海集團。約翰遜在會上形容自己是「熱切的親華派」(fervently Sinophile),表明有意在「偶爾的政治困難」中改善經貿關係。

約翰遜期望兩國可以在中英經濟財金對話(Economic and Financial Dialogue)及中英聯合貿易和經濟委員會(China-UK Joint Trade and Economic Commission,Jetco)恢復正式貿易討論。英國去年就中國在香港實施國安法,而停止與中國的大部份正式經濟對話。

唐寧街重申約翰遜對華態度明確

唐寧街未正面回應報道,但強調他對中國的看法已經很明顯,又稱未有恢復中英經濟財金對話及中英經濟財金對話的時間表。國會兩院早前準備辯論及表決貿易法修正案,決定是否向英國法院授權裁定貿易對象國有否干犯種族滅絕罪行,被視為是劍指中國,推動修正案的議員最快在周二再度提出辯論要求。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)說:「當維吾爾人被強迫絕育,他們的孩子被洗腦、數以萬人被勞役,英國卻屈服與中國達成協議,約翰遜要在情況有多壞,才意識到這是促成習近平的殘酷政權。」

國會兩院早前準備辯論及表決貿易法修正案,決定是否向英國法院授權裁定貿易對象國有否干犯種族滅絕罪行,被視為是劍指中國,推動修正案的議員最快在周二再度提出辯論要求。

英國《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!