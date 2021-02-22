美國聯合航空一班波音777客機周六在科羅拉多州丹佛上空右邊引擎爆炸兼有零件掉落民居外。美國聯邦航空管理局（FAA）周日發出緊急適行指令（Airworthiness Directive），必須立即加強檢查同型號客機。

FAA局長迪克森（Steve Dickson）發表聲明，說指令適用於配備普惠公司PW4000系列渦輪扇葉引擎的波音777客機，「意味部份飛機可能要停止服務」。迪克森說，該型號引擎獨有的空心扇葉須更加頻密檢查。

聯航停飛受影響客機

FAA指出，聯航是唯一擁有須受檢客機的美國營運商。聯航周日表示會立即暫時停飛旗下24架須受檢的波音777客機。

另外，日本要求航空公司避免讓配備PW4000引擎的波音777飛機在日本上空飛行或飛越其領空。

美國和荷蘭周末不約而同發生飛機飛行途中有引擎爆炸，造成大量碎片掉落民居的嚴重事故，兩架涉事的波音飛機均使用普惠公司PW4000系列的渦輪扇葉引擎。其中美國聯合航空的UA328班機右邊引擎已變成火球兼搖搖欲墜。

路透社

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