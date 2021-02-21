緬甸反政變示威近三周，前日經歷最血腥一日，但民眾未有退縮，昨日全國各地繼續有人示威抗議。警方則拘捕撐示威的著名演員盧敏。

各地抗議軍事政變示威持續，仰光有數以千計年輕人在兩處地點集會並高叫口號，至於前日兩名男子被射殺的曼德勒亦有幾千人和平遊行，有參與者不滿當局實彈鎮壓，「他們瞄準手無寸鐵平民的頭部，也瞄準着我們的未來」。連日發生衝突的北部克欽邦首府密支那鎮，有民眾為死去的示威者獻花，年輕人駕電單車拉橫額表達訴求。

軍方昨早再拘捕一名高調支持示威的著名演員盧敏，他與另五個名人被指控煽動示威被通緝，面臨兩年監禁。

男子阻濫捕遭爆頭亡

一名30歲男子前晚在仰光自發巡邏防止軍方緝捕社運分子時，被警察開槍擊中頭部身亡，遺下四歲兒子。至於防暴警察前日在曼德勒以實彈鎮壓示威者導致兩人死亡，國營報章報道指是船廠工人毀壞船隻和用刀、棍等襲警所致，導致八名警員及三名士兵受傷，但無提及兩名死者，僅稱部隊採取安全措施，一些激進示威者受傷。國際社會紛紛譴責緬軍槍殺和平示威者。

上周被軍警開槍打中頭部重傷不治的20歲女示威者妙兌兌凱昨日舉殯，她是今次示威中首名死者，有數千人在靈車經過的道路兩旁送別，亦有人在喪禮場地外舉起象徵抗爭的三指。

社交網站facebook在緬甸軍方實彈鎮壓後，移除國防軍發佈資訊的主要專頁，指專頁屢次違規煽動暴力及預謀傷害的社交守則。fb去年11月緬甸大選前已刪除70個軍方營運的虛假賬戶和專頁，主要發佈軍方正面內容或對批評國務資政昂山素姬及其政黨的批評。

路透社/法新社