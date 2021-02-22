英國哈里王子與夫人梅根日前宣佈，正式停止履行一切英國皇室職務，全面脫離英國皇室，相關聲明引起連串風波。哈里與梅根上周已接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，打算3月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目播出。然而隨着兩人身份轉變，英國傳媒報道，哈里和梅根的訪問或會被大幅剪輯，部分鏡頭也需重新錄影。

哈里和梅根是日前菲臘親王入院後，接受奧花雲費訪問，原定於美國時間3月7日晚上播出。但數天後便爆出哈里與梅根正式不再履行皇室職務、並失去榮譽軍銜及皇室贊助人身份的消息，象徵哈里梅根與英國皇室徹底決裂。

不再是皇室成員 重錄以追上事態發展

消息人士透露，哈里梅根與奧花雲費的訪問正被大幅刪剪，指二人受訪時沒想過會失去皇室身份，「他們沒預見這會來臨，仍以皇室身份說話」，也沒料到專訪帶來的後果。然而，哈里和梅根現已不再是皇室成員，與他們當初受訪時不同，CBS已要求哈里和梅根再次接受錄影，以免節目顯得追不上事態發展。

知情者指，哈里和梅根預計在當地周三至周四再行錄影，屆時或會談論二人與英國皇室全面切割後的感受，並形容過去一周發生的事情，將令專訪成為收視保證，其他皇室成員則可能要暫時「迴避」一段時間。

英女皇此前宣佈哈里和梅根不再履行皇室職務時，稱對事件感到傷心，但哈里和梅根其後發聲明，聲稱「有證據」顯示他們過去一年的工作，又形容「服務是世界性的」，語氣被指不尊重皇室。

女皇登基70周年活動 出席安排受影響

英國《太陽報》引述消息指，英國皇室近期已開始準備為明年女皇登基70周年，籌備為期4天的慶祝活動，但哈里和梅根與皇室決裂後，據報皇室侍從正為兩人應以甚麼身份出席儀式而煩惱。消息人士稱，哈里希望以家庭成員身份與女皇慶祝，但現階段未能肯定他與梅根可以甚麼身份出席，亦不知二人是否可在白金漢宮露台觀看飛行表演。

皇室侍從強調，女皇登基70周年是全國的事，不應被其他事情蓋過焦點，但「現在哈里和梅根身邊太多事情了」。英國暫定會在明年6月，舉行女皇登基70周年紀念活動。

英國《太陽報》/英國《星期日鏡報》

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