德盧西亞和太太久未出遊，夫婦倆都非常期待這次夏威夷之旅，沒想到剛在機上安頓好，正放鬆下來，耳邊突然傳來「蓬」的巨響，客機隨即失速急遽降下。德盧西亞頓時冷了一截：「那一刻我真的以為我們要死了。我抓起太太的手，跟她說，我們完蛋了。」

正當機上夫婦倆作最壞打算、把放有駕照的皮夾放入衣服口袋以便一旦墜機有助「認人」，布魯姆菲爾德市的居民也被一件一件巨型金屬從天而降的景象，嚇到目瞪口呆。正跟家人散步的塔爾瞥到一架客機異常低飛，立即舉起手機拍攝。「我正好看到爆炸，一團濃煙湧出，不斷有東西掉下來，客機則繼續向前飛去。」

殘骸差三米砸死人

掉下來的「東西」散落四周，不少體積龐大。81歲的蘇卡托在家中聽到巨響，往窗外一看，只見對街的房子前面，赫然有一個直徑三、四米的巨型金屬圈。這位想像力豐富的老婆婆驚駭過後開玩笑說：「我還以為是不明飛行物體（UFO）呢。」

她的鄰居克萊門斯可笑不出來。他跟太太當時都在家，聽到巨響後一抬頭，就看到窗外有件巨型金屬飛來，正正落在他的農夫車車頂上，把駕駛室壓毀。他說，「像灰燼般」的玻璃纖維「雨」下了足有十分鐘，除了巨型飛機引擎罩飛墮到他的家門外，後園還有幾件大型殘骸。

他和太太毫髮未傷可說非常好運。「只差三米，那些殘骸就會砸中房子。要是車上坐了人，必死無疑。」

美聯社/法新社/《丹佛郵報》